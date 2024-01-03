الهلال الأحمر الفلسطينى: الوضع مأساوى فى مقر جمعيتنا بخان يونس

قالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، إنّ الوضع في مقر جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني” بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة مأساوي جراء القصف الإسرائيلي.

وأضافت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ الاحتلال الإسرائيلي نفّذ 8 اعتداءات في أقل من أسبوعين على مستشفى الأمل ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بخان يونس، مؤكدًا أن استهداف مقر الجمعية ومحيط مستشفى الأمل بخان يونس قد يؤدي إلى مجزرة في ظل وجود 14 ألف نازح.

وأوضحت “فرسخ” أنه ارتقى عدد من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني شهداء، وتضرر العديد من سيارات الإسعاف جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وناشدت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي التدخل العاجل والفوري لإنقاذ كوادرنا الطبية في قطاع غزة.