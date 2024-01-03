"القاهرة الإخبارية": موسكو تستعيد 248 أسيرًا من أوكرانيا بعد مفاوضات مُعقدة

أعلنت موسكو عن استعادة 248 أسيرًا من أوكرانيا بعد مفاوضات معقدة؛ وذلك بحسب قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وفي سياق آخر، دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، العالم لإرسال أسلحة جديدة إلى بلاده بعد شن روسيا ضربات جوية كبيرة جديدة واسعة النطاق على كييف ومدن أخرى.

وكتب كوليبا عبر منصة "إكس": "لا بد أن يدرك النظام الإرهابي في موسكو أن المجتمع الدولي لن يغض الطرف عن قتل المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".