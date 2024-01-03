الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": موسكو تستعيد 248 أسيرًا من أوكرانيا بعد مفاوضات مُعقدة

موسكو واوكرانيا
موسكو واوكرانيا

أعلنت موسكو عن استعادة 248 أسيرًا من أوكرانيا بعد مفاوضات معقدة؛ وذلك بحسب قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وفي سياق آخر، دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، العالم لإرسال أسلحة جديدة إلى بلاده بعد شن روسيا ضربات جوية كبيرة جديدة واسعة النطاق على كييف ومدن أخرى.

وكتب كوليبا عبر منصة "إكس": "لا بد أن يدرك النظام الإرهابي في موسكو أن المجتمع الدولي لن يغض الطرف عن قتل المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".

القاهرة الإخبارية موسكو أوكرانيا مفاوضات

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