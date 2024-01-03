الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال: نستعد لتوسيع عملياتنا خلال الفترة المقبلة داخل قطاع غزة

دانيال هاغاري
دانيال هاغاري

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، إنّ القوات تواصل العمل في مناطق قطاع غزة ومخيمات اللاجئين، مؤكدًا أنه من المقرر توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ القوات تواصل عملياتها في خان يونس جنوب قطاع غزة، ونواصل جهودنا لإعادة المحتجزين في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه لا تعليق على اغتيال صالح العاروري في انفجار بيروت، ونركز فقط على الحرب بقطاع غزة.

القاهرة الإخبارية الاحتلال قطاع غزة مخيمات اللاجئين حماس المحتجزين صالح العاروري

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