الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل فلسطينى: النوايا الإسرائيلية لاستهداف "حزب الله" واضحة منذ بداية الحرب

عبدالمهدي مطاوع
عبدالمهدي مطاوع

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إنّ إسرائيل منذ بداية الحرب لديها نوايا حقيقية لاستهداف حزب الله في لبنان.

وأضاف مطاوع خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ استهداف صالح العاروري في بيروت هو جزء من هذا الأمر، وهو رسالة ليست للفلسطينيين بالدرجة الأولى، بل رسالة إلى حزب الله والحكومة اللبنانية مفادها أن إسرائيل جاهزة لأي تطور على الجبهة اللبنانية.

وأوضح المحلل الفلسطيني، أنّه في الأسبوع الماضي خلال يومي 28 و29 ديسمبر 2023، جرى استطلاع للرأي في إسرائيل، وكانت إحدى نتائجه التي كانت مستغربة أن 68% ممن تم استطلاع آرائهم يرغبون في توسيع المعركة تجاه الشمال، على الرغم أن الحرب تجري في غزة.

القاهرة الإخبارية إسرائيل حزب الله لبنان الحرب صالح العاروري

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