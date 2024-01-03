الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": هيئة البث الإسرائيلية تُعلن عن قائمة الاغتيالات لأبرز قادة حماس

صالح العاروري
صالح العاروري

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن هيئة البث الإسرائيلية أعلنت عن قائمة اغتيالات لأبرز قادة حركة حماس بعد تصفية القيادي الفلسطيني صالح العاروري.

وتم اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، أمس الثلاثاء، في ضربة إسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية.

وجاء مقتل العاروري بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على هجوم مباغت شنته حماس عبر الحدود على جنوب إسرائيل ما أشعل فتيل الحرب الدائرة في قطاع غزة.

ويأتي مقتله في لحظة حاسمة بالنسبة للحركة، إذ تحاول إسرائيل القضاء عليها عقب هجوم السابع من أكتوبر الذي اجتاح فيه مقاتلون من الحركة الحدود ما أدى بحسب إسرائيل إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.

القاهرة الإخبارية هيئة البث الإسرائيلية قائمة اغتيالات قادة حركة “حماس” صالح العاروري

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