القاهرة الإخبارية| تحليق مكثف لطائرات الاحتلال فى سماء قطاع غزة

أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلّق بشكل مكثف في سماء قطاع غزة.

وأكد مراسل “القاهرة الإخبارية”، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق قذائفها بالقرب من شاطئ دير البلح، إضافة إلى قيام الاحتلال الإسرائيلي بقصف مخيمي المغازي والبريج بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وأوضح مراسل “القاهرة الإخبارية” أن 5 فلسطينيين ارتقوا شهداء إثر قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على حي السلام شرق مدينة رفح الفلسطينية بقطاع غزة.