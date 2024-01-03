الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى: إسرائيل تعيش مأزق اتساع فجوة الثقة بين الحكومة والمواطن

جورج العاقوري
جورج العاقوري

قال الكاتب والباحث السياسي جورج العاقوري، إنّ إسرائيل في مأزق حقيقي مع اتساع فجوة الثقة بين الجكومة والمواطن، خصوصًا في المناطق المتاخمة للبنان، مشيرًا إلى أن المستوطنين أعلنوا جهارًا عن أنهم لن يعودوا طالما أن حزب الله اللبناني يتمتع بقوته ويمثل تهديدًا مستدامًا لأمنهم.

وأضاف الباحث السياسي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل ليس بالضرورة تريد خوض حرب، لكن لا مفر من مواجهة واقع حزب الله وقوته التي تشكل بالنسبة لها خطرًا وجوديًا جراء القلق والذعر في نفوس مستوطنيها.

القاهرة الإخبارية إسرائيل لبنان حزب الله المستوطنين

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