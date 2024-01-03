دبلوماسى سابق: قواعد الاشتباك مُهددة بالسقوط بعد اغتيال "العارورى" فى لبنان

قال وزير الخارجية اللبناني الأسبق فارس بويز، إن حسن نصر الله أكد على التزامه بقواعد الاشتباك حرصًا على المصالح اللبنانية، مؤكدًا أن ما قامت به إسرائيل قد يؤدي إلى سقوط كل تلك القواعد والخطوط الحمراء.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني الأسبق، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله هدد إذا استهدفت إسرائيل لبنان فستكون حربا شاملة، يستخدم فيها كل طاقات حزب الله العسكرية ولا سيما الصاروخية.

وأوضح وزير الخارجية اللبناني الأسبق، أن نصر الله توعد بأن مقتل العاروري لن يمر مرور الكرام، لكنه لم يحدد كيف سيتم ذلك، والحديث الآن يدور على أن إيران هي التي تحرك محور المقاومة، وهو محور له هامش واسع جدا وإيران تدعمه دون السيطرة عليه.

ولفت إلى أن أبرز ما جاء في كلمة حسن نصر الله أنه شدد على أن محاور المقاومة لها حسابات مختلفة حسب مكانها، فمحور اليمن له حساباته ومحور لبنان له حساباته وهكذا.