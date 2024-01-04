الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

في اليوم الـ90 من العدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته وسط وجنوبي غزة

قصف غزة
قصف غزة

يواصل الاحتلال  الإسرائيلي في اليوم الـ 90 من عدوانه على قطاع غزة، شن غاراته الجوية وقصفه المدفعي وتشكيل أحزمة نارية وسط وجنوبي القطاع، مخلفا المزيد من الشهداء والجرحى والدمار الشامل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت حتى صباح اليوم الخميس غاراتها وقصفها العنيف على منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

 الاحتلال يركز على قصف المنازل في خان يونس والمخيمات

وكان أبرز ما استهدفته آلة الاحتلال العسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية كالتالي:

  • قصف منطقة معن والمنارة وقيزان النجار جنوب خان يونس.
  • قصف منزلا لعائلة صلاح يؤوي نازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس؛ ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدًا وإصابة آخرون.
  • قصف ثلاثة منازل آخرين بمدينة خان يونس؛ ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء وعدد من الإصابات.
  • قصف منزلا بمخيم المغازي وسط القطاع؛ ما أدى إلى ارتقاء شهيدان وفقد آخرون.
  • قصف منزلا لآل الفطايرجي محيط منتزه البلدية وشقة في برج الحميدي في المغازي.
  • قصف شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.
  • شن سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على مخيمات المغازي والنصيرات والبريج وسط القطاع.
  • قصف شمالي مخيم النصيرات وسماع اشتباكات في المنطقة.
  • قصف منزل لعائلة بكر في دير البلح؛ ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء.

 

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عشرات الشهداء فى سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل المدنيين فى غزة

اشتباكات ضارية في محاور التوغل داخل القطاع

وعلى صعيد العملية البرية، واصلت قوات الاحتلال توغلاتها في عدة محاور بقطاع غزة، وسط اشتباكات ضارية مع المقاومة الفلسطينية شهدتها تلك المناطق.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إن قوات الاحتلال واصلت تنفيذ جرائم مروعة داخل مناطق التوغل، شملت إعدامات ميدانية ومداهمة منازل ومنشآت ونهبها وتدميرها، وحصار آلاف المواطنين في منازلهم وحرمانهم من التزود بالطعام أو الماء أو الخدمات الصحية.

وأشار المركز إلى أنه هناك إصابات وشهداء في المنازل والشوارع ولا تستطيع الطواقم الطبية انتشالهم، بالتزامن مع تنفيذ عمليات اعتقال عشوائية ضد المواطنين يتخللها عمليات تنكيل واسعة.

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