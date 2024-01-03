الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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3 مراحل تنتهى بوقف إطلاق النار.. تفاصيل المقترح المصرى لإنهاء حرب غزة

محمود مسلم
محمود مسلم

كشف الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ، عن تفاصيل المقترح المصري لوقف الحرب على قطاع غزة.

وقال مسلم في تصريحات لبرنامج "المشهد" المُذاع على قناة "ten"، إن تجميد مصر دورها كوسيط في المفاوضات بين حماس والاحتلال بعد اغتيال أحد قيادات المقاومة الفلسطينية في لبنان  أمر غير صحيح.

وأضاف أن مصر إذا خرجت من التفاوض لوقف الحرب على غزة فهذا بمثابة كارثة؛ لأن هذا يعني استمرار الحرب، مؤكدًا أن مصر استطاعت خلال الأيام الأخيرة صياغة مقترح يحقق أهدافًا لكلا الطرفين سواء الإسرائيلي أو المقاومة بصور كبيرة.

وأشار إلى أن حركة حماس لا تريد الآن الدخول في هدن جديدة، ولكنها تريد وقف إطلاق النار بشكل دائم، والمقترح المصري للهدنة  قائم على 3 مراحل ينتهي بوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن.

وتابع: "المقترح المصري يشمل إنشاء حكومة فلسطينية مكونة من التكنوقراط في قطاع غزة"، مؤكدًا أن كل الأطراف وافقت بشكل مبدئي على المبادرة المصرية، ولكن اغتيال أحد قيادات حركة حماس في لبنان قد يعطل تنفيذ المبادرة، ولكن في النهاية هناك ضرورة لوجود حل.

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