الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

11 ألف فلسطينى تعرضوا للاعتقال خلال عام 2023 نصفهم بعد 7 أكتوبر

اسرى فلسطينى
اسرى فلسطينى

قالت  مؤسسات الأسرى في فلسطين (هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة– القدس)، اليوم الأربعاء، إن نحو 11 ألف مواطن، تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيليّ خلال عام 2023، نصفهم بعد السابع من أكتوبر.

وأوضحت مؤسسات الأسرى في تقرير حول أبرز القضايا والمعطيات الخاصّة بواقع قضية المعتقلين في سجون الاحتلال للعام 2023، أن الـ11 ألف حالة اعتقال، لا تشمل معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر.

ولفتت إلى أن حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت 300 حالة، وتشمل النساء اللواتي اُعتقلن من أراضي عام 1948، بعد السابع من أكتوبر، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال 1085، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبينت أن حالات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر الماضي، بلغت أكثر من 5500 من بينها 355 طفلًا، و184 امراة، تشمل النساء ممن اعتقلن من أراضي عام 1948.

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هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين

وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن نسبة حملات الاعتقال في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 تشكّل ما نسبته النصف من حصيلة حملات الاعتقال، فيما لم تشمل هذه الحصيلة عمليات الاعتقال التي نفّذها الاحتلال بحقّ المواطنين من غزة بعد السابع من أكتوبر.

أعلى نسبة اعتقال في شهر العدوان على غزة

وبحسب التقرير، كانت أعلى نسبة في حالات الاعتقال خلال شهر أكتوبر الذي شهد بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة وبلغت 2070 حالة اعتقال، وكذلك كانت أعلى نسبة في اعتقال النساء خلال شهر أكتوبر وبلغت 66، فيما كانت أعلى نسبة في اعتقال الأطفال خلال شهر أبريل 146، وهى نسبة مقاربة جدًا لعدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال خلال شهر أكتوبر وبلغت 145.

وأكدت مؤسسات الأسرى أنّ الحصيلة هى مقاربة لعدد حالات الاعتقال التي نفذت ما بين عامي 2001-2002 أي خلال السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى مع الإشارة مجددًا إلى أنّ عدد حالات الاعتقال لم تشمل معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر، ولا تعكس فقط الارتفاع في أعداد من تعرضوا للاعتقال، بل إنها تشكّل بذاتها شهادة حيّة لمستوى التوحش الذي يمارسه الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، وعائلاتهم.

ويبلغ إجمالي عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر  ديسمبر 2023 8800، من بينهم أكثر من 80 أسيرة في سجن (الدامون) فقط، فيما لم يتسن لنا التأكد من بقية النساء المعتقلات من غزة والمحتجزات في معسكرات أخرى، فيما لم تتوافر حصيلة دقيقة للأطفال في السجون، ويبلغ عدد الإداريين 3291، ما يعني أن إجمالي عدد المعتقلين زاد بـ3550 أسيرًا عن عدد المعتقلين في السجون ما قبل السابع من أكتوبر، كما أن عدد الإداريين زاد 1971 معتقلًا.

مؤسسات الأسرى فلسطين الإحتلال الإسرائيلي السابع من أكتوبر محمد حمدى زكى قضية المعتقلين سجون الاحتلال 11 ألف حالة اعتقال

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