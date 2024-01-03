رويترز: حرب غزة تمتد إلى بيروت بسبب اغتيال صالح العاروري

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفها لقطاع غزة اليوم وطلبت من المدنيين مغادرة مخيم للاجئين في شمال القطاع، بعد أن امتدت الحرب إلى لبنان عقب اغتيال صالح العاروري نائب زعيم حركة حماس في بيروت.

ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي أنها قتلت صالح العاروري في غارة بطائرة بدون طيار في العاصمة اللبنانية بيروت أمس.

لكن المتحدث العسكري لجيش الاحتلال دانييل هاجاري قال إن "القوات الإسرائيلية في حالة استعداد عالية ومستعدة لأي سيناريو".

وقالت وكالة روتيرز، إن اغتيال العاروري علامة أخرى على أن الحرب بين إسرائيل وحماس كانت تنتشر في جميع أنحاء المنطقة، وتمتد إلى الضفة الغربية المحتلة، وقوات حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وحتى ممرات الشحن في البحر الأحمر.

وكان العاروري (57 عاما)، الذي عاش في بيروت، أول زعيم سياسي كبير لحماس يتم اغتياله منذ أن شنت إسرائيل هجوما جويا وبريا مدمرا على حكام حماس في غزة منذ 7 أكتوبر.

وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس في تأبين العاروري: "نقول للاحتلال المجرم إن المعركة بيننا مفتوحة".

ولطالما اتهمته إسرائيل بتدبير هجمات على مواطنيها. لكن مسؤولا في حماس قال إنه كان أيضا "في قلب المفاوضات" التي تجريها مصر وقطر بشأن نتائج حرب غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

وكان من المقرر أن يلقي زعيم حزب الله حسن نصر الله خطابا في بيروت بعد ظهر اليوم. وكان قد حذر في وقت سابق إسرائيل من تنفيذ أي اغتيالات على الأراضي اللبنانية، متعهدا "برد فعل شديد".

ويتبادل حزب الله، إطلاق النار بشكل شبه يومي مع إسرائيل عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ بدء الحرب في غزة.

وقد قُتل أكثر من 100 من مقاتلي حزب الله وعشرات المدنيين على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى تسعة جنود إسرائيليين على الأقل في إسرائيل.

وبعد مقتل العاروري، قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان: إنها تشعر بقلق عميق إزاء احتمال حدوث تصعيد "قد يكون له عواقب مدمرة على الناس على جانبي الحدود".

إسرائيل تتهم العاروري بتدبير عملية طوفان الاقصى

واتهمت إسرائيل العاروري، أحد مؤسسي كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بإصدار الأوامر والإشراف على هجمات حماس في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل لسنوات.

وقال العاروري في أغسطس 2023: "أنا أنتظر الشهادة (الموت) وأعتقد أنني عشت طويلا"، في إشارة إلى التهديدات الإسرائيلية بالقضاء على قادة حماس، سواء في غزة أو في الخارج.

وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن مقتل العاروري "سيشعل بلا شك طفرة أخرى في عروق المقاومة والدافع للقتال ضد المحتلين الصهاينة، ليس فقط في فلسطين ولكن أيضًا". وأيضًا في المنطقة وبين جميع الباحثين عن الحرية في جميع أنحاء العالم".

وخرج مئات الفلسطينيين إلى شوارع رام الله ومدن أخرى في الضفة الغربية لإدانة مقتل العاروري، وهم يهتفون: "الانتقام، الانتقام، القسام".

وتعهد الحوثيون في اليمن بمواصلة هجماتهم على السفن في البحر الأحمر حتى توقف إسرائيل الصراع في غزة، وحذروا من أنها ستهاجم السفن الحربية الأمريكية إذا تم استهداف الجماعة المسلحة نفسها.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في وقت متأخر امس إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على جنوب البحر الأحمر، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي أضرار.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، بوقوع ثلاثة انفجارات بالقرب من سفينة تجارية في مضيق باب المندب، شرق ولاية عصب الإريترية، دون أنباء عن وقوع أضرار.

وأعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل قوة عمل بحرية دولية لحماية الشحن عبر البحر الأحمر، الذي يؤدي إلى قناة السويس، وهو طريق ملاحي ينقل ما يقرب من ثلث بضائع الحاويات العالمية.

مخيم اللاجئين تحت النار

وفي غزة نفسها، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية مخيم النصيرات للاجئين في الجزء الشمالي من القطاع وحتى اليوم، مما أدى إلى تدمير العديد من المباني متعددة الطوابق، حسبما قال سكان ووسائل إعلام فلسطينية.

كما ألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات على النصيرات تأمر الأهالي بمغادرة سبع مناطق.

وجاء في المنشورات: "أنت في منطقة قتال خطيرة. يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بعمليات مكثفة في منطقة إقامتك. من أجل سلامتكم، يحثكم جيش الدفاع الإسرائيلي على إخلاء هذه المنطقة على الفور والتوجه نحو الملاجئ المعروفة في دير البلح (غرب)".

كما كثفت الطائرات الحربية والدبابات الإسرائيلية هجماتها على مخيم البريج للاجئين.

وقال الجناح العسكري لحركة حماس إنه قتل عشرة جنود إسرائيليين في قتال في البريج وأصاب خمس دبابات وناقلات جند.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عدد جنوده الذين قتلوا منذ توغله الأول في غزة يوم 20 أكتوبر وصل إلى 177 جنديا.

وفي مخيم المغازي للاجئين، قال مسؤولو الصحة إن أربعة أشخاص على الأقل استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل. وأضافت أن ثلاثة أشخاص استشهدوا أيضا في غارة جوية على منزل في رفح جنوب قطاع غزة.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير جزء كبير من القطاع. ويعاني سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من كارثة إنسانية، حيث أصبح الآلاف معدمين، محشورين في مناطق متقلصة على أمل أن يكونوا آمنين ومهددين بالمجاعة بسبب نقص الإمدادات الغذائية.