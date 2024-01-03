إيران: مقتل 53 شخصا وإصابة 71 آخرين جراء انفجارين قرب مرقد قاسم سليماني

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، منذ قليل، بارتفاع عدد قتلى انفجاري كرمان إلى 53 وإصابة 71، مشيرة إلى توقعات بارتفاع عدد القتلى بانفجاري كرمان نظرا لكثرة الإصابات.

ووقع انفجارين وقعا في مدينة كرمان وسط إيران اليوم، على ما أفادت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية ضمن احتفالات إحياء ذكرى اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري.

ووقع الحادث في مقبرة "شهداء كرمان حيث كان آلاف الأشخاص يحيون الذكرى الرابعة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني".

ووفقا للوكالة الإيرانية، لم ترد حتى الآن أي تفاصيل حول سبب الانفجار أو عدد الضحايا بالتفصيل، لكن وسائل إعلام أشارت إلى سقوط 50 جريحا إلى جانب القتلى العشرون.

وبعد وقت قصير من وقوع الانفجار، انتقلت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث لمساعدة المصابين.

وتشير بعض التقارير غير المؤكدة إلى أن الانفجار نجم عن انفجار كبسولات غاز.

الذكرى الرابعة لاغتيال سليماني

و تحيي إيران الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي اغتيل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في العاصمة العراقية بغداد في 3 يناير 2020.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية العميد عزيز نصير زاده، أمس، أن جبهة المقاومة وسّعت سلطتها وقوتها وجغرافيتها بفضل التضحيات التي قدمها سليماني.

وأشار إلى دور سليماني الذي وصفه بـ"القائد الإسطوري" في إحياء جبهة المقاومة، وقال إن “سليماني وسع جغرافية المقاومة على المستوى الإقليمي وجعل جبهة المقاومة مكتفية ذاتيا".

وتطرق ناصر زاده في كلمته إلى آخر التطورات في فلسطين، وأكد أن معدات قوى المقاومة الفلسطينية "أصلية بالكامل".

وأضاف نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية أن "قوات المقاومة الفلسطينية مكتفية ذاتيا من الأسلحة والعتاد، وتمكنت من دحر الصهاينة المجرمين".