ارتفاع ضحايا انفجاري مدينة كرمان الإيرانية إلى 73 قتيلًا و171 جريحًا

ارتفع عدد ضحايا انفجاري مدينة كرمان وسط إيران إلى 73 قتيلا و171 جريحًا، حتى الآن، على ما أفادت خدمات الطوارئ الطبية الإيرانية.

وجاء في أحدث التقارير الصادرة عن خدمات الطوارئ أن ما لا يقل عن 73 شخصًا قُتل، وأصيب 171 آخرون نتيجة انفجارين إرهابيين وقعا في مدينة كرمان وسط إيران اليوم الأربعاء، حسبما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية.

ووقع الانفجارين في مقبرة شهداء كرمان حيث كان آلاف الأشخاص يحيون الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري.

وبعد وقت قصير من وقوع الانفجار، انتقلت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث لمساعدة الضحايا.

وبينما تشير بعض التقارير غير المؤكدة إلى أن الانفجار نتج عن انفجار كبسولات غاز، إلا أنه بعد وقت قصير من الحادث وصف بعض المسؤولين الإقليميين طبيعة الحادث بأنه عمل إرهابي.

وبحسب آخر التقارير، انفجر حقيبتان تحتويان على قنابل بين الحشد.ويعمل رجال الأمن وإنفاذ القانون على تحديد جوانب هذا الحادث.

الذكرى الرابعة لاغتيال سليماني

و تحيي إيران الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي اغتيل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في العاصمة العراقية بغداد في 3 يناير 2020.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية العميد عزيز نصير زاده، أمس، أن جبهة المقاومة وسّعت سلطتها وقوتها وجغرافيتها بفضل التضحيات التي قدمها سليماني.

وأشار إلى دور سليماني الذي وصفه بـ"القائد الإسطوري" في إحياء جبهة المقاومة، وقال إن “سليماني وسع جغرافية المقاومة على المستوى الإقليمي وجعل جبهة المقاومة مكتفية ذاتيا".

وتطرق ناصر زاده في كلمته إلى آخر التطورات في فلسطين، وأكد أن معدات قوى المقاومة الفلسطينية "أصلية بالكامل".

وأضاف نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية أن "قوات المقاومة الفلسطينية مكتفية ذاتيا من الأسلحة والعتاد، وتمكنت من دحر الصهاينة المجرمين".