"تايمز أوف إسرائيل": "الشاباك" يفضل تقسيم قطاع غزة إلى مناطق يديرها العشائر الفلسطينية

يعتزم قادة أمن الاحتلال الإسرائيلي “الشاباك” تقديم خطة لتقسيم قطاع غزة الذي مزقته الحرب إلى مناطق، حيث ستتولى مجموعات محلية الإدارة وتوزيع المساعدات، على ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرئيل"، اليوم الأربعاء، إن معلومات تحصلت عليها تفيد بأنه "من المقرر أن يقترح قادة الأمن الإسرائيليون خطة تقوم بموجبها العشائر الفلسطينية في قطاع غزة بإدارة الجيب الساحلي بشكل مؤقت بعد انتهاء الحرب المستمرة لإزالة حماس، حيث تتولى كل عشيرة المساعدات الإنسانية والموارد لمناطقها المحلية".

وذكرت إذاعة "كان" الإسرائيلية، في تقرير لها أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الشاباك يريدان تقسيم غزة إلى مناطق وأقاليم فرعية، مع إسناد الإدارة المدنية وتوزيع المساعدات الإنسانية في كل منطقة إلى عشيرة محلية.

وذكر التقرير أن العشائر المألوفة لمسؤولي الأمن الإسرائيليين فقط هي التي ستُعهد بإدارة المساعدات التي ستدخل القطاع الذي مزقته الحرب من مصر وإسرائيل.

وذكر التقرير أيضا أن الخطة، التي صاغها جيش الإسرائيلي كحل مؤقت حتى يتم التوصل إلى ترتيب أكثر ديمومة لغزة، كان من المقرر تقديمها إلى مجلس الوزراء الأمني أمس الثلاثاء. ومع ذلك، تم تأجيل الاجتماع بعد مقتل نائب زعيم حماس صالح العاروري في غارة جوية في قلب بيروت في هجوم نسب إلى إسرائيل.

وبدلًا من ذلك، التقى رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بالعضوين الآخرين في حكومة الحرب، وزير الدفاع يوآف جالانت والوزير بيني جانتس، إلى جانب مستشاريهما. وتم تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الأمني حول مستقبل غزة إلى اليوم الأربعاء.

وتحكم حماس قطاع غزة منذ عام 2007، ويصر نتنياهو على أن السلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية، بشكلها الحالي تحت قيادة الرئيس محمود عباس، لا يمكن تكليفها بالسيطرة على غزة بعد الحرب.

وأثار النقاش حول غزة ما بعد الحرب توترات داخل الحكومة ومع الولايات المتحدة.

في الأسبوع الماضي، ألغى نتنياهو مناقشة مجلس الوزراء الحربي المخطط لها حول مستقبل غزة. وذكرت القناة 12 أنه فعل ذلك تحت ضغط من كبار حلفائه السياسيين من اليمين المتطرف، وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، وكلاهما ليسا في حكومة الحرب المكونة من ثلاثة أعضاء.

وكانت القناة 12 قد ذكرت في وقت سابق أن نتنياهو ألغى مثل هذه المناقشات في ثلاث مناسبات منفصلة بسبب عدم رغبته في معالجة دور السلطة الفلسطينية بعد الحرب.

وطالب الوزيران اليمينيان المتطرفان نتنياهو بدلا من ذلك بمناقشة الأمر في مجلس الوزراء الأمني الأوسع، حيث كلاهما عضوان.

في هذه الأثناء، قام سموتريش بتفصيل خطته الخاصة لغزة ما بعد الحرب، والتي تتضمن إعادة توطين اليهود في القطاع والترحيل الجماعي، أو "تشجيع الهجرة" لسكانه الفلسطينيين.

أمريكا تعارض احتلال القطاع بعد الحرب

وتعارض إدارة بايدن بشدة احتلال إسرائيل لغزة بعد الحرب، وتدعو إلى تسليم القطاع إلى سلطة فلسطينية "متجددة".

ومن المرجح أن تلوح هذه القضية بشكل كبير على جدول أعمال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي من المتوقع أن يزور إسرائيل هذا الأسبوع.

في هذا الإطار، أشار تقرير "تايمز أوف إسرائيل" إلى تغريدة مارتن إنديك، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل خلال إدارة كلينتون، حيث انتقد الخطة التي طرحها قادة الأمن الإسرائيليون.

وقال إنديك على منصة "إكس"، أن الخطة تعود إلى خطة مماثلة من السبعينيات، والتي كانت ستشهد الضفة الغربية محكومة من قبل "رابطات القرى"، والتي وفقًا لإينديك: "تم رفضها عالميًا من قبل الفلسطينيين باعتبارهم متعاونين".