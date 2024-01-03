الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يعلن مقتل جندى جديد لترتفع حصيلة قتلى الجيش الاسرائيلي ل 174 فى غزة

الاحتلال
الاحتلال

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم  الأربعاء، عن مقتل جندي آخر في المعارك البرية المستمرة ضد حماس في قطاع غزة.

 

وقال الجيش الإسرائيلي  في بيان نقلته تايمز اوف اسرائيل: إن الرقيب ميرون موشيه غيرش (21 عاما) قتل خلال معارك شمالي قطاع غزة، وأضاف أن غيرش عنصر في "وحدة ياهالوم النخبة" التابعة لفيلق الهندسة القتالية.

 

وبات الرقيب ميرون موشيه غيرش الجندي رقم 174 الذي يقتل في العمليات البرية في غزة.

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تعيقد الأوضاع فى غزة.. أبرز تداعيات اغتيال العارورى على يد الاحتلال

.. الاحتلال يقتحم طولكرم ويحاصر مخيم نور شمس بالضفة الغربية

يأتي هذا فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها.

 

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافتان، المدينة من مدخليها الغربي والجنوبي، مرورًا بوسط المدينة، وصولًا إلى مخيم نور شمس، وسط تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المدينة وضواحيها ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

 

وأضافت أن جنود الاحتلال حاصروا مستشفى الإسراء التخصصي في الحي الغربي، ومستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المنطقة الشمالية الشرقية من المدينة.

 

كما حاصرت قوات الاحتلال مخيم نور شمس من جميع جهاته ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المباني في محيط المخيم، وجبل النصر، وجبل الصالحين، وحارة المسلخ بعد اقتحامها وتفتيشها وإخضاع سكانها للاستجواب.

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إبادة جماعية فى غزة.. وأسامة كمال يشهد عليها أمام المحكمة الدولية (فيديو)

"الصحة العالمية" تندد بقصف مقر ومستشفى تابعين للهلال الأحمر بغزة‎

هذا وندّد تيدروس أدهانوم جيبرييسوس مدير منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، بالقصف الذي استهدف مقرًا ومستشفى تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، واصفًا هذا القصف بأنّه "غير مقبول".

 

وقال تيدروس في بيان: "أنا أشجب الضربات التي استهدفت اليوم مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

 

 هذا وتدخل الحرب في غزة شهرها الثالث على التوالي ومخاوف من استمرارها.

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