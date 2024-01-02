الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إبادة جماعية فى غزة.. وأسامة كمال يشهد عليها أمام المحكمة الدولية (فيديو)

أسامة كمال
أسامة كمال

أدلى الإعلامي المصري أسامة كمال، بشهادته أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، متهمًا إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، حيث قتلت 22 ألف شخص وأصابت 58 ألفًا، وأجبرت كل سكان القطاع على النزوح في ظروف صحية مزرية.


وقال كمال، في برنامجه "مساء دي أم سي"، إنه شاهد عيان على ما حدث في غزة كإعلامي، مؤكدًا أن 50 ألف امرأة حامل تواجه خطر الموت جوعًا وعطشًا في مراكز الإيواء، وأن بعضهن تعرضن للإجهاض أو فقدن أطفالهن الخدج بسبب الاعتداءات الإسرائيلية واستهداف المستشفيات وقطع الكهرباء والوقود.


وأضاف، أن أطفال غزة يعانون من جريمة بشعة، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية اختطفت رضيعة فلسطينية وترفض تسليمها لأهلها، وأن 700 ألف طفل نزحوا من منازلهم بسبب الحرب.

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