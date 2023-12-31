وزير إسرائيلي يدعو بمزاعم عودة المستوطنين إلى قطاع غزة بعد الحرب

دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد الحرب، زاعما أنه ينبغي تشجيع السكان الفلسطينيين على الهجرة، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال سموتريش لراديو جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على سؤال حول احتمال إعادة بناء المستوطنات في غزة: “لكي يكون لدينا الأمن يجب أن نسيطر على المنطقة"، مضيفًا: "من أجل السيطرة على المنطقة عسكريا لفترة طويلة، نحتاج إلى وجود مدني”.

وبحسب الوكالة لم تقترح حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو رسميًا خططًا لطرد سكان غزة أو إعادة المستوطنين اليهود إلى القطاع منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

وسحبت إسرائيل من جانب واحد آخر قواتها ومستوطنيها في عام 2005، منهية بذلك وجودها داخل غزة الذي بدأ في عام 1967، لكنها احتفظت بسيطرة شبه كاملة على حدود القطاع.

تعتبر جميع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، بغض النظر عما إذا كانت إسرائيل قد وافقت عليها أم لا.



