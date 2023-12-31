الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية البريطانى: إيران مسئولة عن منع هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون،  اليوم الأحد، إنه أوضح في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن إيران شريكة في المسئولية عن منع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وقال، في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "أوضحت أن إيران شريكة في المسئولية عن منع هذه الهجمات، نظرًا لدعمها الطويل الأمد للحوثيين"، مضيفًا أن الهجمات "تهدد حياة الأبرياء والاقتصاد العالمي" وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

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"ميرسك" تعلق الإبحار عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة

وسبق وأعلنت شركة ميرسك للشحن البحري، اليوم الأحد، عن تعليق كل عمليات الإبحار عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة، وذلك بعد تعرض إحدى سفنها "ميرسك هانجتشو" إلى هجوم أثناء مرورها في البحر بعد توجهها من سنغافورة إلى قناة السويس.

وقالت، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز، إن السفينة تعرضت لهجوم قرب ميناء الحديدة اليمني، لكنها لم تصب بضرر واستكملت طريقها، مشيرة إلى أن السفينة قادرة على المناورة وتواصل الإبحار شمالًا.

وأوضحت "ميرسك" أنه حوالي الساعة 18:30 بتوقيت وسط أوروبا يوم 30 ديسمبر، وعندما كانت السفينة على بُعد 55 ميلًا بحريًا جنوب غرب الحديدة باليمن، لاحظ الطاقم وميضًا على سطح السفينة.

القوات الأمريكية تدعم "ميرسك" 

بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الأحد، أن طائرات هليكوبتر أمريكية استجابت لنداء الاستغاثة، الذي أطلقته السفينة التجارية التابعة لميرسك، بعد أن أطلقت 4 زوارق حوثية النار تجاهها.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن "زوارق الحوثيين أطلقت النار من أسلحة خفيفة على السفينة التجارية التابعة لميرسك، واقتربت حتى 20 مترًا منها، وحاول الأفراد الصعود على متنها".

وتابعت: "لقد ردت طائرات الهليكوبتر الأمريكية بإطلاق النار دفاعًا عن النفس، وأغرقت 3 من الزوارق الأربعة وقتلت طواقمها، وفر الزورق الرابع من المنطقة".

وأشارت إلى أن الطائرات انطلقت من حاملتي الطائرات أيزنهاور وجرافلي استجابة لنداءات استغاثة من السفينة ميرسك هانغتشو.

إيران البحر الاحمر ديفيد كاميرون ميرسك الحوثيين وزير الخارجية البريطانى

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