الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: 100 ألف شخص فروا إلى رفح فى الأيام الأخيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 100 ألف شخص وصلوا إلى رفح المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، في الأيام الأخيرة، مما يعني أن "أكثر من مليون شخص" يبحثون الآن عن الأمان هناك.

 

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان": إن “تقديراته تشير إلى أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص انتقلوا إلى رفح، في الأيام القليلة الماضية مع اشتداد القتال في خان يونس وما حولها. وفي أماكن أخرى”.

 

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن "تدفق الناس أدى إلى تفاقم الاكتظاظ والضغط على الموارد المحدودة".

 

وتأتي عملية التهجير في أعقاب أوامر من قوات الاحتلال الإسرائيلية تحث المدنيين على الفرار من أجزاء من غزة، حيث تقول إسرائيل إن لحماس معقلا لها.

 

وكان توم وايت مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، صرح في وقت سابق، بأن هناك "أكثر من مليون شخص" يبحثون عن الأمان في رفح.

 

وقال وايت خلال تواجده في المدينة: إن آلاف الأشخاص ينامون في الخارج "تحت قطع بلاستيكية واهية".

 

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عشرات الشهداء والجرحى جراء استمرار القصف على قطاع غزة

 

الاحتلال يواصل عدوانه لليوم 85 تواليًا

 

هذا، ويواصل الاحتلال قصفه الجوي والبري والبحري على أنحاء متفرقة في قطاع غزة لليوم الـ85 للعدوان، مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.

 

وقد أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة، وذلك بسبب استمرار نزوح الناس بشكل هائل على امتداد جنوب قطاع غزة، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم.

 

الامم المتحدة 100 الف شخص رفح غزة إسرائيل العدوان الإسرائيلى

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