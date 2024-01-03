الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيروزاليم بوست: الإسرائيليون يرفضون استمرار العدوان على قطاع غزة

غزة
غزة

أعلنت صحيفة جيروزاليم بوست عن استطلاع رأي حديث أوضح اعتراض ربع المشاركين الإسرائيليين على فكرة استمرار العدوان على قطاع غزة دون صفقة تبادل أسرى

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن نتائج الاستطلاع، الذي أجرته المؤسسة الديمقراطية الإسرائيلية، أوضحت أن ٢٥٪ من المشاركين رافضون استمرار الحرب، مقابل ٥٦٪ يؤيدون مواصلة العدوان على قطاع غزة.

وكشف الاستطلاع تراجعًا حادًا لشعبية رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، برفض ٨٥٪ لاستمراره في الحكم.

وأفادت النتائج بموافقة ١٥٪ فقط على استمرار نتنياهو في القيادة، بينما أيد ٢٣٪ أن يتم تسليم القيادة لبني جانتس.

وأوضح الاستطلاع أن ٣٠٪ من المشاركين لا يجدون ثقة في قيادة أي من الأسماء المتصدرة.

وتناول الاستطلاع عينة من ٧٤٦ إسرائيليًا لمدة ٣ أيام.

يذكر أن استطلاع سابق لنفس المؤسسة، أوضح أن نحو ٧٠٪ من المشاركين الإسرائيليين يفضلون إجراء انتخابات عاجلة لتغيير القيادات بحكومة الاحتلال.

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اليوم 89 للعدوان.. الاحتلال يواصل جريمة الإبادة الجماعية بقطاع غزة

تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، استشهد وأصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، إثر تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، تمركزت وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع شن أحزمة نارية.

واستشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة النحال في منطقة خربة العدس، شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وارتقى عدد من الشهداء، وأصيب العشرات في قصف الاحتلال منزلًا خلف مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" شرق المغازي وسط القطاع.

كما دمرت طائرات الاحتلال عددًا من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات، وقصفت محيط شارع عشرين في المخيم.

فيما نفذت أحزمة نارية شرق مخيم النصيرات، وخان يونس جنوبًا، وسُمع دوي انفجارات وقصف عنيف من طائرات الاحتلال الحربية في الأجزاء الجنوبية لوسط خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة على مخيمات النصيرات، والبريج، والمغازي، وسط قطاع غزة.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية عنيفة حي المنارة وقيزان النجار ومعن في مدينة خان يونس.

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