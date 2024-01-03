"ذا هيل": نتنياهو فاشل.. وعلى بايدن بحث الحلول مع مصر وقطر

دعا الكاتب الأمريكي- الإسرائيلي، أموس جيورا، في مقال له في صحيفة ذا هيل الأمريكية: بوقف الحرب التي أسماها بالعقيمة في غزة، بل وطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعيًا لضرورة التعاون بين القاهرة وواشنطن لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

الحرب في غزة

وقال الكاتب، في مقاله: بعد أكثر من أسبوعين من هجوم حماس، يشعر العديد من الإسرائيليين بالغضب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وليس فقط لفشلهم في منع الهجوم الأولي، ولكن لفشلهم في تقديم المساعدة لهم بعد ذلك.

وبينما يقوم الجيش بقصف غزة والتحضير لغزو محتمل، فإن الاقتتال الداخلي بين الحكومة الإسرائيلية وتآكل الخدمة المدنية قد ترك الناجين المصابين بصدمات نفسية حزنوا بمفردهم.

وتابع: كأمريكي إسرائيلي يعيش خارج القدس؛ وبصفتي شخصًا خدم لمدة 20 عامًا في جيش الدفاع الإسرائيلي، بما في ذلك خمس سنوات في قطاع غزة؛ وباعتباري أبًا ابنه يخدم حاليًا، فإنني أتحمل مسئولية لعبة الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس، وأعتقد أن الحملة الإسرائيلية على غزة يجب أن تنتهي الآن.

حكومة نتنياهو

وألقى الكاتب بالمسئولية على نتنياهو، واعتبره فشل في إدارة الحكومة لاسيما قبيل أحداث السابع من أكتوبر.

وقال: وتضع حكومة نتنياهو إخراج المحتجزين لدى حماس في أسفل قائمة أولوياتها، وهو مستوى يهدد قدرة نتنياهو على البقاء السياسي. ولكن هناك شخصًا واحدًا يمكنه رفع سماعة الهاتف هذه اللحظة وجعل نتنياهو يرى السبب– الرئيس بايدن.

تدخل بايدن والتعاون مع مصر

ويجب على بايدن أن يتحدث شخصيًا ومباشرة مع نتنياهو، ولديه كل الأسباب للقيام بذلك، لدى الولايات المتحدة قضايا إقليمية أكثر أهمية بكثير يجب معالجتها، مما يشكل تحديات أكبر بكثير لمصالح الولايات المتحدة مما يحدث في قطاع غزة. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، التهديد الذي يشكله المتمردون الحوثيون على الشحن العالمي.

ولهذا السبب، يجب على الرئيس بايدن العمل مع مصر وقطر لجمع الأطراف معًا، لفرض وقف فوري لإطلاق النار وإعادة جميع المحتجزين المتبقين.