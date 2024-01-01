الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انقطاع الكهرباء ومطالبات بتوجه السكان للأراضى المرتفعة.. تسونامى اليابان مُرعب

اليابان
اليابان

طالبت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية العامة "NHK TV" المواطنين بالفرار إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن، خوفا من حدوث موجات تسونامي في اليابان.

تفاصيل تسونامى جديد فى اليابان 

وحذرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية العامة NHK TV من أن السيول قد يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار (16.5 قدما)، وحثت أيضًا الناس على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن، وكشفت الهيئة عن توقعات بموجات تسونامي تصل 5 أمتار، قد تعقب الزلزال.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية في اليابان عن أنه تم رصد 21 زلزالًا بقوة تزيد على 4 درجات حتى الآن، وقال مكتب الأرصاد الياباني إن 21 زلزالًا بلغت قوتها أربع درجات أو أكثر ضربت وسط اليابان فيما يزيد قليلًا على 90 دقيقة اليوم الإثنين، حسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضافت الوكالة أن اليابان أصدرت تحذيرا آخر من وقوع زلزال في محافظات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما وناجانو.

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طوكيو: لم يتم الإبلاغ عن أى خلل بالمحطات النووية بعد زلزال اليابان

وأبلغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن حدوث زلازل قبالة ساحل إيشيكاوا والمقاطعات القريبة في وقت سابق من صباح اليوم الإثنين، وبلغت قوة أحدها الأولية 7.6 درجة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان حدوث تسونامي يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار على طول ساحل بحر اليابان بأكمله.

وبدأت أمواج تسونامي بالوصول، وأفاد خبراء الأرصاد الجوية بأنها بارتفاع يصل إلى 5 أمتار شوهدت على الساحل الغربي لليابان.

فيما أعلنت شركة "هوكوريكو للطاقة الكهربائية اليابانية"، اليوم الإثنين، عن أن أكثر من 36000 منزل تعانى انقطاع التيار الكهربائي، في أعقاب الزلزال الذي ضرب وسط البلاد وبلغت قوته 7.4 على مقياس ريختر.

الوكالة النووية اليابانية تنفى تأثر المحطات بسبب الزلزال

وأكدت الوكالة النووية اليابانية أنه لا خلل في عمل المحطات النووية بمناطق الكارثة، وحذّرت في بيان المواطنين بتوقع حدوث زلازل جديدة، مطالبة سكان بعض المناطق بإخلائها فورًا، وأكدت في بيان، أنها تعمل على تحديد حجم الأضرار جراء الكارثة وتأثيراتها.

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