"بوليتيكو": إسرائيل تبدأ فى خطة المساعدات القبرصية لغزة.. وتواصل قصفها العنيف للقطاع

قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، في تقرير لها، إنه رغم إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لخطة المساعدات القبرصية للفلسطينيين، إلا أنها مستمرة في شن غارات جوية مكثفة وقصف مناطق عدة في غزة.

خطة المساعدات القبرصية

وقالت الصحيفة: يمكن للسفن الفرنسية والبريطانية واليونانية والهولندية أن تنقل المساعدات مباشرة إلى غزة بموجب الخطة الجديدة.

وستسمح إسرائيل للسفن من عدة دول أوروبية بإيصال المساعدات مباشرة إلى غزة التي مزقتها الحرب، حسبما أعلن كبير الدبلوماسيين الإسرائيليين، أمس الأحد، بينما يكثف الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية واسعة النطاق على وسط غزة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، لإذاعة محلية، إن السفن من دول، من بينها فرنسا واليونان وهولندا والمملكة المتحدة، يمكنها البدء "على الفور" في شحن حزم المساعدات عبر ممر بحري مقترح يمر عبر قبرص.

رفع جزئي للحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة

وقد يعني هذا الإجراء رفعًا جزئيًا للحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة، والذي فرض لأول مرة في عام 2007.

وبموجب الخطة التي اقترحتها نيقوسيا في الأصل الشهر الماضي، ستسافر السفن إلى قبرص لإجراء فحوصات أمنية قبل التوجه لمسافة 370 كيلومترًا إلى ساحل غزة في طريق يتجنب الحدود المصرية أو الإسرائيلية، ولم تعلق باريس وأثينا وأمستردام ولندن رسميًا على الخطة، على الرغم من أن المملكة المتحدة واليونان أشارتا سابقًا إلى أنهما ستدعمان هذا الإجراء.

يأتي هذا الإعلان بعد أن طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر، إسرائيل بضمان "إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق على نطاق واسع" إلى قطاع غزة.

قصف إسرائيلي عنيف واستشهاد وزير الشئون الدينية الفلسطيني السابق

قالت الصحيفة إنه وفي هذه الأثناء، كثفت الطائرات الإسرائيلية غاراتها الجوية على مخيمي المغازي والبريج وسط غزة يوم الأحد، مما أسفر عن استشهاد 35 شخصًا على الأقل، من بينهم وزير الشئون الدينية السابق في السلطة الفلسطينية يوسف سلامة، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية ومسئولين في المستشفى.

وقالت إسرائيل إنها ستواصل القتال حتى تقضي على حماس بعد أن شنت الجماعة هجومًا مفاجئًا على البلاد في أوائل أكتوبر.

وعلى الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة لوقف إطلاق النار، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم السبت، إن الحرب ستستمر "لعدة أشهر أخرى". وتقول إسرائيل إن إنهاء الصراع الآن سيعني انتصار حماس، وهو الموقف الذي تشاركه فيه إدارة بايدن، التي حثت في الوقت نفسه إسرائيل على بذل المزيد من الجهد لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين الفلسطينيين.