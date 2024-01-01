الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"بوليتيكو": إسرائيل تبدأ فى خطة المساعدات القبرصية لغزة.. وتواصل قصفها العنيف للقطاع

غزة
غزة

قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، في تقرير لها، إنه رغم إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لخطة المساعدات القبرصية للفلسطينيين، إلا أنها مستمرة في شن غارات جوية مكثفة وقصف مناطق عدة في غزة.

خطة المساعدات القبرصية 

وقالت الصحيفة: يمكن للسفن الفرنسية والبريطانية واليونانية والهولندية أن تنقل المساعدات مباشرة إلى غزة بموجب الخطة الجديدة.

وستسمح إسرائيل للسفن من عدة دول أوروبية بإيصال المساعدات مباشرة إلى غزة التي مزقتها الحرب، حسبما أعلن كبير الدبلوماسيين الإسرائيليين، أمس الأحد، بينما يكثف الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية واسعة النطاق على وسط غزة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، لإذاعة محلية، إن السفن من دول، من بينها فرنسا واليونان وهولندا والمملكة المتحدة، يمكنها البدء "على الفور" في شحن حزم المساعدات عبر ممر بحري مقترح يمر عبر قبرص.

رفع جزئي للحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة

وقد يعني هذا الإجراء رفعًا جزئيًا للحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة، والذي فرض لأول مرة في عام 2007.

وبموجب الخطة التي اقترحتها نيقوسيا في الأصل الشهر الماضي، ستسافر السفن إلى قبرص لإجراء فحوصات أمنية قبل التوجه لمسافة 370 كيلومترًا إلى ساحل غزة في طريق يتجنب الحدود المصرية أو الإسرائيلية، ولم تعلق باريس وأثينا وأمستردام ولندن رسميًا على الخطة، على الرغم من أن المملكة المتحدة واليونان أشارتا سابقًا إلى أنهما ستدعمان هذا الإجراء.

يأتي هذا الإعلان بعد أن طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر، إسرائيل بضمان "إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق على نطاق واسع" إلى قطاع غزة.

txt

وزير المال الإسرائيلى يدعو لعودة المستوطنين اليهود لقطاع غزة

قصف إسرائيلي عنيف واستشهاد وزير الشئون الدينية الفلسطيني السابق

قالت الصحيفة إنه وفي هذه الأثناء، كثفت الطائرات الإسرائيلية غاراتها الجوية على مخيمي المغازي والبريج وسط غزة يوم الأحد، مما أسفر عن استشهاد 35 شخصًا على الأقل، من بينهم وزير الشئون الدينية السابق في السلطة الفلسطينية يوسف سلامة، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية ومسئولين في المستشفى.

وقالت إسرائيل إنها ستواصل القتال حتى تقضي على حماس بعد أن شنت الجماعة هجومًا مفاجئًا على البلاد في أوائل أكتوبر.

وعلى الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة لوقف إطلاق النار، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم السبت، إن الحرب ستستمر "لعدة أشهر أخرى". وتقول إسرائيل إن إنهاء الصراع الآن سيعني انتصار حماس، وهو الموقف الذي تشاركه فيه إدارة بايدن، التي حثت في الوقت نفسه إسرائيل على بذل المزيد من الجهد لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين الفلسطينيين.

بوليتيكو بوليتيكو الأمريكية إسرائيل المساعدات القبرصية أثرت الحرب في غزة اخر اخبار الحرب في غزة الحرب في غزة

مواد متعلقة

الجارديان: ربع سكان غزة قد يموتون بسبب انتشار الأمراض فى غزة

تايمز أوف إسرائيل: حرب غزة قد تستمر طوال 2024.. وتسريح بعض الجنود لإنعاش الاقتصاد

وزير الخارجية البريطانى: إيران مسئولة عن منع هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة

بعد تحميله الحكومة مسئولية "طوفان الأقصى".. نتنياهو يطيح بوزير الخارجية من منصبه

مسؤول إسرائيلي يكشف خطة الاحتلال بشأن محور فيلادلفيا

واشنطن بوست: حرب غزة تلحق خسائر ضخمة باقتصاد إسرائيل

نيويورك بوست: صراع غزة سيتحول إلى حرب عالمية فى 2024

الأكثر قراءة

أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد رفع قيمتها

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

سيدة في دعوى خلع: عذب شقيقته 3 أيام وأجبرها على التنازل عن ميراثها

بشائر العام الجديد.. "البترول" تُعلن بدء الإنتاج من حقل "شمال الصفا"

أجمل عبارات تهنئة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 المكتوبة للأهل والأصدقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة