الاحتلال يعلن استهداف عادل مسماح قائد قوات النخبة فى حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن استهداف عادل مسماح، قائد سرية من قوة النخبة التابعة لحركة حماس، في دير البلح وسط قطاع غزة في غارة جوية ليلًا، مما أدى لاستشهاده.

وجاء في بيان جيش الاحتلال أن عادل مسماح هو الذي قاد مجموعة النخبة التي نفذت عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر ضد المستوطنات، كما أمر أعضاء حماس الآخرين بمهاجمة بلدتي بئيري ونيريم الحدوديتين، وذلك وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عادل مسماح قاد القتال في قطاع غزة ضد قوات الجيش.

حرب غزة قد تستمر طوال 2024

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلًا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هغاري: أنه من المقرر تسريح بعض جنود الاحتياط هذا الأسبوع بما يؤدي إلى "إنعاش الاقتصاد"، وأضاف أن الجيش يحتاج إلى التخطيط للمستقبل، من منطلق أنه ستكون هناك حاجة إلينا للقيام بمهام إضافية ومواصلة القتال خلال العام المقبل بأكمله.

ووفقا للصحيفة فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوقع حربا طويلة ضد حركة حماس في قطاع غزة تستمر طيلة عام 2024 بأكمله.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في وقت سابق بأن الجيش بدأ في عملية تسريح عدد كبير من قوات الاحتياط، حيث من المقرر أن يسرح لواءين إضافيين كاملين هذا الأسبوع.

وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) أن تسريح اللواءين يأتي في إطار عملية أوسع نطاقا من المتوقع أن تشمل تسريح لواءات إضافية من الخدمة، ربما على أساس أسبوعي أو شهري.

واشنطن لا تسعى إلى توسيع الصراع

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن واشنطن لا تسعى إلى توسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن إغراق 3 زوارق استخدمها الحوثيون لمهاجمة سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وأوضح كيربي، في مقابلة مع شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية: "نحن لا نسعى إلى توسيع نطاق الصراع في المنطقة، وبالطبع لا نسعى للصراع مع الحوثيين، وأفضل نتيجة هنا هي أن يوقف الحوثيون هذه الهجمات".