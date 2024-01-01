مسؤول إسرائيلي: حرب غزة قد تستغرق 6 أشهر وأطلقنا المرحلة الثالثة

قال مسؤول إسرائيلي الإثنين، انه تم سحب ما يقرب من 5 ألوية من قطاع غزة ، في إطار إطلاق المرحلة الثالثة من الحرب والتحول إلى عمليات أكثر استهدافا ضد حركة حماس.

مستجدات حرب غزة

و أضاف المسئول الاسرائيلي أن تلك الخطوة تعيد قدرا من جنود الاحتياط إلى الحياة المدنية ما يساعد الاقتصاد مع دخول دولة الاحتلال العام الجديد الذي قد تستمر فيه الحرب لفترة طويلة، وذلك وفقا لصحيفة هآرتس العبرية.

وأردف أن “الانسحاب ركز على جنود الاحتياط ويهدف إلى إعادة تنشيط الاقتصاد الإسرائيلي، كما رجح أن تستمر الحرب في القطاع حتى القضاء على ”حماس"، موضحا قد تستغرق 6 أشهر على الأقل"

وقال المسؤول بدولة الاحتلال إن الجيش الإسرائيلي يتجه صوب المرحلة الثالثة من الحرب بعد اجتياح الدبابات والقوات في الوقت الراهن لجزء كبير من غزة ، وتأكيد سيطرته إلى حد كبير على الرغم من استمرار الفصائل الفلسطينيية في نصب الكمائن من الأنفاق والمخابئ المخفية.

وقال "سيستغرق ذلك ستة أشهر على الأقل وسيتضمن عمليات تطهير مكثف، لا أحد يتحدث عن إطلاق حمامة السلام من الشجاعية" في إشارة إلى منطقة في غزة دمرها القتال.

الاحتلال: مقتل 18 من جنودنا بالخطأ فى غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن مقتل 18 جنديًا من جنود الاحتلال بنيران إسرائيلية بالخطأ، خلال حربه على قطاع غزة المستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الإثنين، نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "نيرانًا صديقة" قتلت 18 من جنوده بالخطأ في قطاع غزة، خلال المعارك البرية مع الفصائل الفلسطينية والمستمرة منذ 27 أكتوبر الماضي.

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن 29 جنديًا لقوا حتفهم في حوادث مختلفة من بين 170 لقوا حتفهم في المعارك البرية في غزة، منذ بداية التوغل.

وأوضح الجيش أن بالإضافة إلى 18 قتلتهم النيران الصديقة، لقي اثنان مصرعهما نتيجة "انحراف التصويب أثناء إطلاق النار" في غزة، كما لقي 9 جنود آخرون مصرعهم في حوادث عامة داخل القطاع.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه في كل أسبوع من العملية البرية، يلقى جنديان إلى 6 جنود مصرعهما نتيجة مثل هذه الحوادث، لافتًا إلى أن الأسبوع الأكثر دموية في هذا الشأن هو ما بين 12 و18 نوفمبر الماضي، إذ لقى 6 جنود من الجيش الإسرائيلي مصرعهم في حوادث عملياتية.