الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيف نفت حماس أكاذيب "نيويورك تايمز" بشأن العنف الجنسى تجاه المحتجزات؟

المحتجزون لدى حماس
المحتجزون لدى حماس

نفت حركة حماس المزاعم التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، حول استخدام العنف الجنسي مع المحتجزات الإسرائيليات لدى الحركة في قطاع غزة.


حماس تنفي أكاذيب نيويورك تايمز بشأن العنف الجنسي

ووفقا لبيان أصدره عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، ونقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، قال نعيم إن وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الغربية “منحازة لما تقوله الدعاية الإسرائيلية فيما يتعلق بالأكاذيب والافتراءات ضد الفلسطينيين ومقاومتهم.

وفي البيان الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية، قال نعيم إن تقرير نيويورك تايمز استند إلى روايات قدمتها بشكل غير مباشر "نساء قلن إنهن سمعن نساء أخريات يرددن هذه الادعاءات"، ولكن لا يوجد "دليل قاطع" على أن عمليات الاغتصاب حدثت.

وقال نعيم أيضًا إن مقالة نيويورك تايمز تتناقض مع الشهادات التي قدمتها نساء إسرائيليات حول "المعاملة الجيدة التي تلقينها من المقاتلين الفلسطينيين في 7 أكتوبر"، والروايات التي قدمتها الإسرائيليات المفرج عنهن عن "حرص المقاومة على تقديم المساعدة لهم وكل ما يحتاجون إليه على الرغم من الوضع الصعب في غزة”، مضيفًا أن القيم والثقافة الإسلامية تمنع أعضاء حماس من ارتكاب مثل هذه الأعمال.

الاحتلال يعلن استهداف عادل مسماح قائد قوات النخبة فى حماس

 وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن استهداف عادل مسماح، قائد سرية من قوة النخبة التابعة لحركة حماس، في دير البلح وسط قطاع غزة في غارة جوية ليلًا، ما أدى لاستشهاده.

وجاء في بيان جيش الاحتلال أن عادل مسماح هو الذي قاد مجموعة النخبة التي نفذت عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر ضد المستوطنات، كما أمر أعضاء حماس الآخرين بمهاجمة بلدتي بئيري ونيريم الحدوديتين، وذلك وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عادل مسماح قاد القتال في قطاع غزة ضد قوات الجيش.

 ونقلت صحيفة  تايمز أوف إسرائيل نقلًا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هغاري: أنه من المقرر تسريح بعض جنود الاحتياط هذا الأسبوع، ما يؤدي إلى "إنعاش الاقتصاد"، وأضاف أن الجيش يحتاج إلى التخطيط للمستقبل، من منطلق أنه ستكون هناك حاجة إلينا للقيام بمهام إضافية ومواصلة القتال خلال العام المقبل بأكمله.

حماس نيويورك تايمز العنف الجنسي المحتجزات الإسرائيليات غزة

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