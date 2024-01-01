الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال: مقتل 18 من جنودنا بالخطأ فى غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن مقتل 18 جنديًا من جنود الاحتلال بنيران إسرائيلية بالخطأ، خلال حربه على قطاع غزة المستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر.

خسائر إسرائيل في حرب غزة 

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الإثنين، نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "نيرانًا صديقة" قتلت 18 من جنوده بالخطأ في قطاع غزة، خلال المعارك البرية مع الفصائل الفلسطينية والمستمرة منذ 27 أكتوبر الماضي.

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن 29 جنديًا لقوا حتفهم في حوادث مختلفة من بين 170 لقوا حتفهم في المعارك البرية في غزة، منذ بداية التوغل.

وأوضح الجيش أن بالإضافة إلى 18 قتلتهم النيران الصديقة، لقي اثنان مصرعهما نتيجة "انحراف التصويب أثناء إطلاق النار" في غزة،  كما لقي 9 جنود آخرون مصرعهم في حوادث عامة داخل القطاع.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه في كل أسبوع من العملية البرية، يلقى جنديان إلى 6 جنود مصرعهما نتيجة مثل هذه الحوادث، لافتًا إلى أن الأسبوع الأكثر دموية في هذا الشأن هو ما بين 12 و18 نوفمبر الماضي، إذ لقى 6 جنود من الجيش الإسرائيلي مصرعهم في حوادث عملياتية.

بدء دخول تطعيمات الأطفال الروتينية من مصر لقطاع غزة

هذا وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الإثنين، عن بدء دخول طعومات الأطفال الروتينية إلى قطاع غزة، من خلال معبر رفح البري.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، أن الطعومات التي اشترتها الحكومة الفلسطينية، إضافة لما تبرعت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بدأت بالدخول إلى القطاع، مشيرة إلى أن وزارة الصحة المصرية كانت قد وافقت على استخدام سلسلة التبريد الموجودة في الأراضي المصرية لحفظ التطعيمات إلى حين إدخالها لغزة، حيث تم التعامل معها، وإدخالها لغزة ضمن المعايير العالمية المتبعة لحفظ المطاعيم، وفق إشراف اليونيسف.

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