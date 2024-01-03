الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليوم الـ89 للعدوان.. الاحتلال يواصل جريمة الإبادة الجماعية بقطاع غزة

غزة
غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ89 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية في إطار جريمة الإبادة الجماعية بمختلف مناطق القطاع المحاصر جوًا وبحرًا وبرًا، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فإن طائرات الاحتلال ومدفعيته استهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، في شمال ووسط وجنوب القطاع، موقعة مئات الشهداء والجرحى. وكانت كما يلي:

  • قصف منزلًا لعائلة النحال في خربة العدس شمالي مدينة رفح، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة 10 آخرين.
  • شن غارات مكثفة على شكل حزام ناري على أحياء "قيزاني رشوان والنجار وبطن السمين" غربي وجنوبي مدينة خان يونس.
  • قصف مسجد الدعوة وعدة منازل في منطقة معن شرق خان يونس.
  • شن سلسلة غارات على مخيمي البريج والمغازي.
  • قصف مخيم النصيرات مستهدفًا منطقة بلوك سي ومحيطي المدخل الرئيس وشارع العشرين ومنازل بمخيم 2 محيط مسجد الشقاقي والمناطق الشمالية للمخيم.
  • إلقاء قنابل فسفورية ودخانية في محيط مديرية تعليم الوسطى ومدرسة خالد بن الوليد في مخيم النصيرات.
  • قصف منزلًا خلف مدارس "أونروا" شرقي المغازي؛ ما أدى إلى ارتقاء شهداء وسقوط إصابات.
  • قصف الطابق الأخير بعمارة سكر على شارع صلاح الدين مقابل مدخل البريج.
  • شن سلسلة غارات عشوائية على منازل المواطنين في دير البلح، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.
  • قصف مدرسة لولوة عبدالوهاب القطامي الأساسية للبنين قرب دوار أنصار في مدينة غزة، التي تؤوي نازحين؛ ما أدى إلى استشهاد 16 مواطنًا، وإصابة آخرين.
  • قصف مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس لمرتين متتاليتين، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة 3 آخرين.
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عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات ضارية بين قوات الاحتلال والفصائل شمال شرقى غزة (فيديو)

 

جرائم مروعة في محاور التوغلات البرية

وعلى صعيد العملية البرية، واصلت قوات الاحتلال توغلاتها في عدة محاور بقطاع غزة، وسط اشتباكات ضارية تشهدها تلك المناطق.

 

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن قوات الاحتلال تنفذ جرائم مروعة داخل مناطق التوغل، تشمل إعدامات ميدانية ومداهمة منازل ومنشآت ونهبها وتدميرها، وحصار آلاف المواطنين في منازلهم وحرمانهم من التزود بالطعام أو الماء أو الخدمات الصحية، وهناك إصابات وشهداء في المنازل والشوارع، ولا تستطيع الطواقم الطبية انتشالهم، كما أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال عشوائية ضد المواطنين تتخللها عمليات تنكيل واسعة.

وارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 22185 شهيدًا، إضافة إلى أكثر من 57 ألف جريح، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي في حصيلة غير نهائية، حسب السلطات الصحية في القطاع.

الاحتلال غزة عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي جريمة الإبادة الجماعية اليوم 89

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