الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحة العالمية" تندد بقصف مقر ومستشفى تابعين للهلال الأحمر بغزة‎

قصف مستشفى
قصف مستشفى

ندّد تيدروس أدهانوم جيبرييسوس مدير منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، بالقصف الذي استهدف مقرًا ومستشفى تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، واصفًا هذا القصف بأنّه "غير مقبول".

وقال تيدروس في بيان: "أنا أشجب الضربات التي استهدفت اليوم مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

وأكد أن "عمليات القصف التي حصلت اليوم غير مقبولة، النظام الصحّي في غزّة منهار أساسًا والعاملون في مجال الصحة والمساعدات يواجهون باستمرار بسبب الأعمال القتالية معوّقات في جهودهم الرامية لإنقاذ الأرواح".

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