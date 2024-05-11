السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

والد الطفلة ضحية التعذيب على يد خادمة إفريقية: "طردتها من سنة علشان كانت بتعامل ابنى الكبير بطريقة مؤذية"

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

"طردتها من سنة علشان كانت بتعامل ابني الكبير بطريقة مؤذية".. بهذه الكلمات أفاد والد طفلة بشهادته أمام النيابة في واقعة القبض على خادمة إفريقية لتعذيبها طفلة ومحاولة كتم أنفاسها.

 

والد الطفلة يكشف كواليس الواقعة

 

وكشف والد الطفلة، عن أن الخادمة كانت تعمل لديهم منذ سنة وقاموا بجلبها عن طريق مكتب سماسرة عمالة منزلية، وعندما شاهد المتهمة تعامل ابنه بقسوة حاول طردها لكنها ظلت تبكي وأبلغته أن عليها التزامات مادية وأنها لن تكرر فعلتها مرة أخرى فصفح عنها وتركها تؤدي عملها، ولكنه قام بتركيب كاميرات مراقبة دون علمها وهو خارج المنزل حتى فوجئ بفعلتها يوم الواقعة.

 

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو على جروب خاص بالاستفسار عن الخادمات، تظهر خلاله خادمة إفريقية تعدَّت على طفلة بالضرب المبرح وحاولت كتم أنفاسها أثناء بكائها ليلًا، ولم تعلم الخادمة أن والد الطفلة قام بتركيب كاميرات سرية داخل الغرف ليراقب أطفاله عن بُعد. 

 

القبض على الخادمة

وبعد انتشار الفيديو، تقدَّم والد الفتاة بتحرير محضر ضد الخادمة بقسم شرطة التجمع الخامس، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكَّن رجال مباحث التجمع الخامس من القبض على الخادمة الإفريقية أثناء اختبائها داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

 

اعترافات المتهمة

وبمناقشة المتهمة، اعترفت بالتعدي على الفتاة؛ لأنها كانت كثيرة البكاء ليلًا ففقدت أعصابها لأنها كانت على وشك الاستغراق في النوم، إلا أن بكاء الطفلة أيقظها.

 

وأضافت أنها لم تكن تحب الأطفال، لكنها كانت تعمل خادمة مُقيمة لدى أسرة الطفلة المجني عليها منذ عام لاحتياجها للمال.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصوَّرًا لخادمة إفريقية تعذب طفلة رضيعة وتكتم أنفاسها أثناء نومها، ونشر والد الطفلة الفيديو، مشيرًا إلى وضعه كاميرات المراقبة داخل غرف نوم أطفاله دون علم الخادمة المُقيمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

والد الطفلة يكشف كواليس الواقعه الخادمة مكتب سماسرة عمالة منزليه القبض علي خادمة إفريقية لتعذيبها طفلة خادمة أفريقية قسم شرطة التجمع الخامس رجال مباحث التجمع الخامس القبض على الخادمة

مواد متعلقة

لا تحب الأطفال وفقدت أعصابها.. ضبط خادمة إفريقية كتمت أنفاس طفلة رضيعة بسبب البكاء

الأكثر قراءة

عاجل.. الكهرباء ترد على واقعة فصل التيار عن معبد دندرة بقنا

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

والد الطفلة ضحية التعذيب على يد خادمة إفريقية: "طردتها من سنة علشان كانت بتعامل ابنى الكبير بطريقة مؤذية"

عزة مصطفى: المصريون تركوا مناطق بأكملها بسبب اللاجئين والإيجارات المرعبة

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

بعد ثبوت إيجابية تحليل المخدرات.. شقيق ضحية عصام صاصا: عايزين حقنا (لايف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟