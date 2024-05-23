إصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة واحتراقها بطريق أسيوط الغربى

وقع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، واشتعلت النيران فيها بطريق القاهرة - أسيوط الغربي، وأسفر عن إصابة 3 مواطنين بإصابات متفرقة.

البداية بتلقي شرطة النجدة بالفيوم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي واشتعال النيران فيها، بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه وقع باتجاه القاهرة قبل كمين الروس، وتم إخماد النيران.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 مواطنين، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.