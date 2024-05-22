بعد تصدرها تريند جوجل بسبب حادث سير.. أهم المحطات في حياة تيسير فهمي

تصدرت الفنانة تيسير فهمي محركات البحث على جوجل عقب تعرضها لحادث سير مساء أمس الثلاثاء؛ أدى إلى تحطم الجزء الأمامي بسياراتها.. وفي السطور التالية ترصد "الدستور" أهم المحطات في حياة الفنانة.

-ولدت تيسير فهمي في 18 مايو 1955، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977.

-في بدايتها عملت تيسير فهمي في مسرح الشباب، من أهم مسرحياتها"؛ لما قالوا واوا، وليه وليه، حوريس"، وقدمت في التلفزيون الكعبة المشرفة، ينشر في جريدة رسمية، أبناء ولكن، رأفت الهجان، ومن أشهر أعمالها التليفزيونية “أماكن في القلب” الذي حقق نجاحًا كبير في فترة عرضه على الشاشة الصغيرة.

-تزوجت تيسير فهمي من الدكتور أحمد أبو بكر الذي أنتج لها فيلم “الشيطان يجد حلًا”.

-في عام 2010، قدمت تيسير فهمي آخر أعمالها على شاشة التليفزيون، مسلسل "بفعل فاعل"، وشاركها بطولة العمل عدد من النجوم وهم: ياسر جلال، تامر هجرس، راندا الخطيب وآخرون، ودارت أحداث العمل حول "عبير" التي تكتشف بالصدفة خيانة زوجها لها الذي استغلها في مواقف كثيرة، ولكنها تكتشف تورطه في العمل جاسوسًا لدى إحدى الجهات ضد وطنه؛ ما يضطرها إلى إبلاغ السلطات المختصة التي تراقبه لكشف تفاصيل خيانته، وغابت تمامًا، الأمر الذي جعل جمهورها يظن أنها اعتزلت التمثيل، وفضلت الابتعاد عن الأضواء والشهرة.

وخلال الساعات الماضية كشفت الفنانة تيسير فهمي عن تعرضها لحادث سير على الطريق السريع، أدى لتحطم سيارتها.

ونشرت الفنانة "تيسير" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، صورًا لسيارتها بعد تعرضها لحادث السير، قائلة:"قدر الله وماشاء فعل".