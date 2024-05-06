أبرزها حادث عصام صاصا.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 في حوادث سير متفرقة

وقعت العديد من الحوادث المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية اليوم الإثنين، وهرعت سيارات الإسعاف لاتخاذ اللازم طبيا حيال المصابين وأيضا الضحايا، كما تدخل رجال المرور على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية.

“الدستور" يستعرض التفاصيل في السطور التالية..

وفاة شحص في حادث بسيارة عصام صاصا

ووقع حادث مروري اليوم على الطريق الدائري بمنطقة الطالبية، حيث توفي شاب صدمته سيارة مسرعة يقودها الفنان الشعبي عصام صاصا، وصرحت النيابة بدفن الجثة واتخاذ اللازم حيال الفنان عصام صاصا.

مصرع شاب وإصابة اخر في الإسماعيلية

في محافظة الإسماعيلية وقع حادث مروري، نتيجة تصادم سيارتين، الحادث تسبب في مصرع شخص بينما أصيب أخر وتم نقلهما بسيارة إسعاف، واتخاذ اللازم قانونا.

مصرع شخص وإصابة 5 في أسوان

ولقي شخص مصرعه بينما أصيب 5 أخرون في حادث مروري بين سيارة ميكروباص ونقل ثقيل، في قرية العطوانى بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

إصابة 5 مواطنين في قنا

وفي محافظة قنا أصيب 5 أشخاص في حادث مروري بين سيارة ملاكي وربع ربع نقل وتوجه رجال الأمن لمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

إصابة 4 أشخاص في الخانكة

وفي نطاق مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وقع حادث مروري بين ملاكى مع سيارة ميكروباص بمدخل قرية سرياقوس وتسبب الحادث في إصابة 4 مواطنين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج واتخاذ اللازم.

إصابة 9 أشخاص في الفيوم

وفي محافظة الفيوم وقع حادث مروري بين سيارة أجرة صندوق سيارة ربع نقل، في منطقة مفارق قرية أبو عش وقد أصيب 9 أشخاص جراء هذا الحادث، وهرعت سيارات الإسعاف لنقلهم إلى مستشفى للتأمين الصحى بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع وإصابة 5 أشخاص في الوادي الجديد

وشهدت محافظة الوادي الجديد، حادث مروري مروع بين سيارة ملاكى ودراجة نارية على طريق الخارجة باريس وقد تسبب الحادث في مصرع 2 بينما أصيب 3 أخرين، وقد هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي إيداع جثث المتوفين بمشرحة المستشفى.

مصرع سيدة في حادث بالغربية

وشهد مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حادث انقلاب سيارة تقودها سيدة في أحد الترع، مما أدى إلى مصرعها، وتم التحفظ على جثتمانها في ثلاجة المستشفى.

مصرع سيدة في النزهة

وكانت سيدة قد صدمتها سيارة في النزهة مما أدى إلى وفاتها، وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بحادث تصادم ووفاة سيدة بدائرة القسم.

إصابة 6 أشخاص في محور الضبعة

وقع حادث مروري بين سيارتين أعلى محور الضبعة الصحراوى، وقد تسبب الحادث في إصابة 6 أشخاص قامت سيارات الإسعاف بنقلهم الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع طالب وإصابة أخر في الإسماعيلية

وشهد الطريق الدائري بمحافظة الإسماعيلية، حادث تصادم سيارتين تسبب في مصرع طالب بينما أصيب أخر وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي تحت تصرف النيابة العامة وجاري إسعاف المصاب.

إصابة 4 أشخاص في كرداسة

وشهدت مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، حادث مروري بين سيارتين، وقد أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم طبيا وإسعافهم، وقام رجال المرور برفع حطام الحادث.