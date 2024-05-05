الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

نزيف الأسفلت: تفاصيل إصابة 23 شخص في حوادث متفرقة بالمحافظات

حادث تصادم - أرشيفية
حادث تصادم - أرشيفية

شهدت محافظات مصر العديد من الحوادث المرورية، على كافة الطرق والمحاور وبسببها لم يتوقف نزيف الأسفلت، وقد تدخل رجال الإدارة العامة للمرور، وسيارات الإسعاف الذين تعاملوا مع الحادث والضحايا والمصابين.

3 مصابين على صحراوي أطفيح

الطريق الصحراوي بمركز أطفيح في نطاق محافظة الجيزة، شهد حادث انقلاب سيارة، وتسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص تم نقلهم للمستشفى، وقام رجال المرور بإزالة أثار الحادث.

إصابة 5 أشخاص على الدائري الأوسطي

وقع حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

txt

إصابة 10 فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر

إصابة 5 مواطنين في قنا

وفي محافظة قنا أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربي، بالقرب من قرية المحروسة.

إصابة 4 أشخاص في أبوسمبل

وفي محافظة أسوان أصيب 4 أشخاص، اليوم، فى حادث انقلاب سيارة نقل بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين للمستشفى.

إصابة 3 مواطنين في الفيوم

الطريق الدائري بمحافظة الفيوم كان شاهدا على حادث إصطدام سيارة ربع نقل بالرصيف، بمدخل حي باغوص، والذي تسبب في إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

إصابة 3 أشخاص في الشرقية

وقع اليوم حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق أم الزين - ميت غمر بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وتسبب في إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنايات المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

إصابة 3 أشخاص في الشرقية إصابة 3 مواطنين في الفيوم إصابة 4 أشخاص في أبوسمبل إصابة 5 مواطنين في قنا صحراوى أطفيح

الأكثر قراءة

«مصر كلها شايفة».. هل استحق حسام حسن الطرد أمام الزمالك؟

محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان.. بكى فى رسالة صوتية على الهواء

"خان زوجته وعاش تجربة المساكنة ويذهب لطبيب نفسي".. أبرز تصريحات كريم فهمي المثيرة للجدل

هيئة البث الإسرائيلية: المقترح المصرى حظي بتأييد جميع أعضاء مجلس الوزراء الحربى

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

وسط أجواء عائلية.. شريف رمزي يحتفل بعيد شم النسيم في أبو ظبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

صور

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى لنتنياهو: الصفقة المصرية فرصتنا لإعادة المحتجزين

نتنياهو يواصل جهوده لعرقلة المفاوضات مع حماس

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة