نزيف الأسفلت: تفاصيل إصابة 23 شخص في حوادث متفرقة بالمحافظات

شهدت محافظات مصر العديد من الحوادث المرورية، على كافة الطرق والمحاور وبسببها لم يتوقف نزيف الأسفلت، وقد تدخل رجال الإدارة العامة للمرور، وسيارات الإسعاف الذين تعاملوا مع الحادث والضحايا والمصابين.

3 مصابين على صحراوي أطفيح

الطريق الصحراوي بمركز أطفيح في نطاق محافظة الجيزة، شهد حادث انقلاب سيارة، وتسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص تم نقلهم للمستشفى، وقام رجال المرور بإزالة أثار الحادث.

إصابة 5 أشخاص على الدائري الأوسطي

وقع حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 5 مواطنين في قنا

وفي محافظة قنا أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربي، بالقرب من قرية المحروسة.

إصابة 4 أشخاص في أبوسمبل

وفي محافظة أسوان أصيب 4 أشخاص، اليوم، فى حادث انقلاب سيارة نقل بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين للمستشفى.

إصابة 3 مواطنين في الفيوم

الطريق الدائري بمحافظة الفيوم كان شاهدا على حادث إصطدام سيارة ربع نقل بالرصيف، بمدخل حي باغوص، والذي تسبب في إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

إصابة 3 أشخاص في الشرقية

وقع اليوم حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق أم الزين - ميت غمر بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وتسبب في إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنايات المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.