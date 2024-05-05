إصابة 10 فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر

أصيب 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر، ووقوع عددا من المصابين وحدوث شلل مروري بحركة الطريق.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتبين إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر اتجاه محافظة القاهرة بمنطقة مشتهر بمدينة طوخ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.