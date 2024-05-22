الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم بالدقهلية

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 13 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك في حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي، على طريق طناح المنصورة، بـمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وملاكي، على طريق طناح المنصورة، أمام قرية الشناوي، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين إصابة 13 شخصًا، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف لنقلهم لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

حادث تصادم طناح المنصورة محافظة الدقهلية الدقهلية

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