ختام أعمال الدورة التدريبية على أعمال مكافحة الجذام بالدقهلية (صور)

أعلن د.شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ختام أعمال الدورة التدريبية على أعمال مكافحة الجذام لرفع كفاءه الاطقم الطبية.

وأضاف مكين أن التدريب اشتمل على تعريف الحاله وادلة العمل الاسترشادية والعلاج بمراحلة للحالات وخطوات فحص المخالطين للوقاية والعلاج المبكر وأهمية رفع الوعى الصحى للمرضى وأهمية المتابعة الدورية

قام بالتدريب الدكتورة نجلاء القطب مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية والدكتور عمرو عادل حسن مسئول مكافحة الجذام وبمشاركة الدكتورة لبيبة الجندى مدير مستشفى الجلدية بالمنصورة

وشارك بالدورة نحو 14 من رؤساء اقسام الجلديه بكافه مستشفيات المحافظة و41 من الفرق الوقائية بالإدارات الصحية وذلك بقاعة تدريب مستشفى الجلديه بالمنصورة

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزاره الصحه لإعلان مصر خالية من مرض الجذام وتحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني، وكيل المديرية الوقائي والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي.

إنقاذ «مشرد» بلا مأوى وإيداعه إحدى دور الرعاية بالمنصورة

نجح فريق التدخل السريع المحلي اليوم، التابع لمديرية تضامن الدقهلية في ايداع مسن في دار بداية جديده بالمنصورة حيث تمت الاستجابة للبلاغ الوارد حول وجود مشرد في احد المناطق بمدينة طلخا ، في أطار جهود الدولة المصرية لحماية الكبار والاطفال من مخاطر الشارع وتوفير حياة كريمة للأشخاص بلا مأوي.

توجه الفريق بقيادة نادية دياب رئيس الفريق ومسعد محمد عضو الفريق لمحل البلاغ وتبين صحته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية المتبعة في هذا الشأن بالتعاون مع العميد احمد الجميلي مأمور قسم طلخا.

وأشارت رئيس الفريق إلى أنه تم التعامل مع المسن ووضعه بالدار، موضحة أنه فور وصوله للدار تم عمل فحص شامل له والتعامل معه من الأخصائيين والفريق الطبي بالدار.

وأوضح د.وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية فرق التدخل السريع يقوم بالتعامل مع كل الحالات التي يتم استقبال شكاوي بشأنها من خلال الخط الساخن الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي ١٦٤٣٩ أو بوابة الشكاوي الموحدة التابعه لمجلس الوزاراء حيث يتم النزول إلي الحالة وإجراء دراسة حالة لها ثم اختيار التدخل المناسب لها منها ما يتم إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية ومنها من يتم إيداعه بأحد المستشفيات لتلقي الخدمات الطبية والنفسية اللازمة لحالته ثم يتم إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

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