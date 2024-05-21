محافظ الدقهلية: حريصون على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الخطة المتكاملة لزراعة أعمدة كهرباء من المرفوعات غير المستغلة بنطاق مركز المنصورة؛ لرفع كفاءة الإنارة على الطرق الرابطة بين قري المركز بالتعاون والتنسيق مع قطاع الكهرباء والمجتمع المدني بإشراف رئيس مركز ومدينة المنصورة.

وفي هذا السياق، قالت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة، إنه في إطار الخطة المذكورة تمت متابعة الأعمال بقطاع الكهرباء لإنارة مداخل الطرق الرابطة فيما بين القري، حيث تمت متابعة أعمال زراعة أعمدة من المرفوعات بعزب مظلوم التابعة للوحدة المحلية بمنية محله وصيانة وتدعيم الكاشفات بقرية بدواي وتدعيم أعمال الإنارة بكوم الجربي وكذا صيانة وتركيب كشافات طريق سرسو الدنابيق ودهان كوبري ميت مزاح.

وأضافت رئيس المركز والمدينة أنه ستتم زراعة بقية الأعمدة لمعظم المداخل الرابطة بين القرى ومداخل المقابر بالوحدات لتعظيم الاستفادة من الأعمدة لإنارة العامة للطرق وللصالح العام.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي استكمالًا لأعمال الخطة المشار إليها لإنارة جميع مداخل القري بنطاق مركز المنصورة تنفيذًا لموافقة المحافظ على استغلال المرفوعات من الأعمدة والرواكد غير المستغلة منذ سنوات بالوحدات المحلية على مستوي المركز في هذا الشأن.

فيما أكد مختار، أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم من خلال جميع القطاعات التنفيذية.