محافظ الدقهلية يتفقد المقر الجديد لمركز معلومات شبكات المرافق

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، المقر الجديد لمركز معلومات شبكات المرافق بديوان عام المحافظة.

وأوضح “مختار” أن الهدف من الزيارة هو التعرف على الاحتياجات اللازمة والمتطلبات التي تحقق رفع كفاءة العمل بالمركز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بما يحقق رضاء المتلقين للخدمة.

كما وجه "مختار" بسرعة حصر كافة الاحتياجات اللازمة للمركز من الأجهزة والحواسب الآلية والأثاث بهدف توفير بيئة مناسبة للعاملين به ليقوم المركز بتأدية خدماته للمواطنين ولكافة الجهات على أكمل وجه بما يحقق رضاء المواطنين.

وأكد "مختار" على ضرورة رفع كفاءة النظافة من حيث الدهانات والحفاظ الدائم على النظافة العامة داخل المركز لتوفير بيئة صحية وآمنة للعاملين لتمكينهم من أداء مهامهم بشكل يليق بمحافظة الدقهلية.

ووجه "مختار" للمهندس شريف عبد المنعم، مدير المركز، بضرورة المتابعة الجادة لملفات العمل داخل المركز وتذليل العقبات لحسن تقديم الخدمة لمتلقيها سواء من المواطنين أو الجهات الحكومية والمؤسسات في نطاق المحافظة.



وأكد "مختار" أننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة على تقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية وتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل هذه القطاعات سواء من خلال تنفيذ مشاريع قومية أو خدمية لرضا المواطنين ورفع المعاناة عنهم.

رافق المحافظ خلال الجولة باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية ونهى فهمي مدير عام العلاقات والمراسم وأكرم السقا مدير عام الشئون الإدارية بالمحافظة.