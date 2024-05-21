الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة المنصورة يتابع أعمال امتحانات الترم الثاني بـ"الهندسة والحاسبات والمعلومات"

جانب من التفقد
جانب من التفقد

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة المنصورة  اليوم، للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023-2024 بكليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات، في إطار متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات مع اللجنة العليا للامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

واستقبل بكلية الهندسة الدكتور شريف بدوي قائم بعمل عميد الكلية ووكلاء الكلية، كما استقبل بكلية الحاسبات والمعلومات الدكتور مجدي زكريا عميد الكلية ووكلاء الكلية.

واطمأن الدكتور شريف خاطر خلال جولته على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، كما قام رئيس الجامعة خلال الجولة باستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أي مشكلات أثناء عقد الامتحانات.
 

وأشاد بالهدوء الذي يسود اللجان وتواجد القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس وسط الطلاب للرد على أي استفسارات.

وشدد رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أي إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الاخلال بعملية الامتحانات بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

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شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة الفصل الدراسي الثاني

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