الإعدام لمتهمة بقتل ابنة جارتها لسرقة قرطها الذهبي في الدقهلية

عاقبت محكمة جنايات المنصورة، المتهمة بقتل ابنة جارتها لسرقة قرطها الذهبي، بالإعدام شنقًا، وذلك بعد موافقة فضيلة مفتي الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي الدين محمد الكناني، وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال أحمد وشعبان شمس الدين خفاجة، وذلك في القضية رقم 10012 لسنة 2023 جنايات الستاموني، والمقيدة برقم 2446 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

وكان المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهمة "سمر م.ص"، محبوسة، 29 سنة، ربة منزل، للمحاكمة الجنائية، لأنها في يوم 26 أكتوبر 2023، قتلت عمدًا المجني عليها الطفلة شيرين رضا إبراهيم السيد طه، من غير سبق إصرار أو ترصد، إذ أنها على إثر مرورها بضائقة مالية، أوعز إليها شيطانها الاستيلاء على قرط المجني عليها الذهبي، ولإقدامها على ذلك أجهشت الطفلة المجني عليها بالبكاء، فقامت بكتم أنفاسها بيديها، قاصدة من ذلك إزهاق روحها، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.