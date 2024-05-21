الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024

ايمن مختار
ايمن مختار

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم،  جدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية.

وأوضح "مختار" بأن الامتحانات من المقرر لها أن تبدأ بتاريخ 24/7 وتنتهي بتاريخ 8/8/2024، ووجه بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات للجان الإمتحانات واتخاذ  كافة الإجراءات الاحترازية.

 مواعيد امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية
 

ومن جانبه أوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن امتحانات  النقل للمرحلة الابتدائية الدور الثاني ستبدأ يوم   24/7 وتنتهي يوم 29/7، وامتحانات النقل للمرحلة الإعدادية العامة والمهنية الدور الثاني ستبدأ من يوم 24/7 وتنتهي يوم 30/7، بينما امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني العامة والمهنية ستبدأ يوم  2/8 وتنتهي يوم 8/8.

 مواعد امتحانات المرحلة الثانوية
 

كما أوضح " وكيل وزارة التربية والتعليم" بأن امتحانات النقل للمرحلة الثانوي العام الدور الثاني ستبدأ من 24/7 وتنتهي في 31/7،  وايضا أوضح " ناصر شعبان " بأن امتحانات النقل الدور الثاني لمرحلة التعليم المجتمعي والمكفوفين والصم وضعاف السمع من 24/7 وتنتهي في 31/7، بينما امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع الدور الثاني  ستبدأ من 3/8 وتنتهي في 8/8، وامتحانات التعليم الفني الدور الثاني  ستبدأ بالتوازي مع امتحانات التعليم الثانوي العام وذلك يوم 24/7 وتنتهي في 31/7  .  


و قال وكيل وزارة التربية والتعليم بان يجري حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة وتكليفات محافظ الدقهلية بالنسبة للإمتحانات المشار اليها.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية امتحانات الدور الثاني الشهادة الاعدادية

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