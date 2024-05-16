الخميس 16 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق عقار فى طلخا بالدقهلية.. و 3 مصابين باختناقات

حريق عقار فى مدينة
حريق عقار فى مدينة طلخا بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق، جراء حريق هائل التهم صيدلية متواجدة أسفل عقار، وامتدت النيران لـ4 طوابق عليا بمدينة طلخا، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

والمصابين هم: محمد المرسي محمود، 20 عامًا، ومصطفى السيد أبو ليمون، 19 عامًا، ويوسف محمد صابر، 16 عامًا، جميعهم مقيمين بطلخا.

 

وكان اللواء مروان حبيب  مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في صيدلية أسفل برج الصفا بمدينة طلخا، وامتداد النيران للطوابق العليا.

 

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين أن العقار مكون من 11 طابقًا، جرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

 

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، وجرى نقلهم لمستشفى طلخا لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

 

 

وكان قد شهدت مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية حريق هائل فى عقار مكون من ١٢ طابق بشارع صلاح سالم .

 

 

وعلى الفور تم الدفع ب٧ سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق إلا أنه امتد إلى الطوابق العليا من العقار .

حريق هائل طلخا الدقهلية مروان حبيب مدير أمن الدقهلية

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السيطرة على حريق عقار فى طلخا بالدقهلية.. و 3 مصابين باختناقات

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