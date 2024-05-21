محافظ الدقهلية: حملات للتوعية بضرورة الذبح داخل المجازر

كلف د.أيمن مختار محافظ الدقهلية، عصام حجاج، مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، للتنسيق مع الأجهزة المعنية لتنفيذ برنامج إرشادي للتوعية بضرورة الذبح بالمجازر وعدم الذبح بالشوارع والطريق العام ووكذا التوعية اتباع الإرشادات الصحيحة للذبح وفق ما قررة الشرع الإسلامي في هذا الشأن وايضا طرق التخلص الآمنة من المخلفات الحيوانية استعدادا لاستقبال عيد الاضحى.

وقال مختار ان البرنامج يستهدف توعية كافة الفئات بأهمية الذبح للاضحية بالمجازر؛ حفاظًا علي توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين من خلال خطة متكاملة بمشاركة الاجهزة المعنية.

وقال المحافظ إن الدقهلية بجميع أجهزتها لا تدخر جهدا فى سبيل توفير الراحه والعمل الجاد من خلال كافة القطاعات عملا علي راحة المواطنين بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكدًا ضرورة تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع وتداول اللحوم والمنتجات ذات الاصل الحيواني كالأجبان والألبان والزبادي وغيرها وذلك بالتنسيق مع قطاعي التموين ومباحث التموين، ومتابعة الاسواق والتحصين المستمر للثروة الداجنة والتطهير الدوري للاسواق حرصا توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين.

من جانبه، أوضح مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار انه تم التنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالدقهلية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة والسادة رؤساء الوحدات المحلية ومديرية الأوقاف تنفيذا لتكليفات "السيدمحافظ الدقهلية" حيث تم تنفيذ عدد 19 ندوة إرشادية بعدد من الوحدات المحلية بحضور السادة نواب رؤساء مراكز المدن ومسئولى التنمية الاقتصادية للتوعية باهمية الذبح للاضحية بالمجازر وذلك انطلاقا من تنفيذ خطة المرور علي جميع المجازر وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل وإنتظامه بها استعدادا لاستقبال العيد.

وكلف د.أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندس هشام عطية مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة باستكمال اعمال اللجنة الفنية والهندسية لمتابعة ومراجعة وحصر الأعمال المنفذه على الطبيعه بمشروع تطوير وتجميل ممشي دكرنس الجديد، وقال "مختار" ان اعمال اللجنة تستهدف تقييم ومراجعة الاعمال المنفذة بالمشروع بجميع مراحلة من قبل مقاولي المشروع ودفع العمل به للانتهاء منه وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وأوضح مختار ان المشروع يتم تنفيذه حاليا علي مراحل بطول 2000 متر طولي من خلال تمويل الخطط الاستثمارية وذلك بهدف تنفيذ اعمال تجميل وتنفيذ ممشي لخلق متنفس حيوي لاهالي دكرنس وتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتم الانتهاء بالفعل خلال ال3 مراحل الاولية من 658.80 متر طولي من الحائط الساند واعمال التجميل للكورنيش.

من جانبه اوضح مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية رئيس اللجنة أنه تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية فقد تم استكمال اعمال اللجنة علي الطبيعة للمرحلتين الثانية والثالثة من الاعمال وتم مراجعة اعمال كل مقاول بالعملية علي حده وتواصل اللجنة اعمالها بجميع مراحل المشروع حتي الانتهاء من التقييم لكافة الاعمال التي تم تنفيذها ورفع تقرير مفصل باعمال اللجنة للعرض علي السيد محافظ الدقهلية لاتخاذ القرارات المناسبة التي تستهدف دفع العمل بالمشروع وفقا للمقايسات الخاصة بالمشروع وطبقا للمواصفات الفنية والهندسية المقررة.

في السياق، أوضحت د.آمال بركات رئيس مركز دكرنس ان المراحل الاولية للمشروع تشمل المرحلة الاولي بطول 900 متر طولي بتكلفه قدرها 7.8 مليون جنيه والمرحلة الثانية بطول 500 متر طولي بتكلفه قدرها 7 مليون جنيه والمرحلة الثالثة بطول 500 متر طولي بتكلفه قدرها 8.6 مليون جنيه مشيرة ان ما تم تنفيذه بالمراحل الثلاثة الاولية بالنسبة للحائط الساند وتجميل الكورنيش 147.90 متر طولي بالمرحلة الاولي و300.60 متر طولي بالمرحلة الثانية و183.3متر طولي بالمرحلة الثالثة ومتبقي من المشروع حاليا 1347 متر طولي يتم استكمالهم من خلال مرحلتين جديدتين بالمشروع باعتمادات مالية من الخطط الاستثمارية القادمة لاستكمال المشروع ودخوله الخدمة ليكون متنفسا لاهالي مدينة دكرنس.