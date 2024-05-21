إنقاذ "مشرد" بلا مأوى وإيداعه إحدى دور الرعاية بالمنصورة

نجح فريق التدخل السريع المحلي اليوم، التابع لمديرية تضامن الدقهلية في إيداع مسن في دار بداية جديدة بالمنصورة حيث تمت الاستجابة للبلاغ الوارد حول وجود مشرد في أحد المناطق بمدينة طلخا في أطار جهود الدولة المصرية لحماية الكبار والاطفال من مخاطر الشارع وتوفير حياة كريمة للأشخاص بلا مأوي.

علي الفور، توجه الفريق بقيادة نادية دياب رئيس الفريق ومسعد محمد، عضو الفريق لمحل البلاغ وتبين صحته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة في هذا الشأن، بالتعاون مع العميد أحمد الجميلي مأمور قسم طلخا.

وأشارت رئيس الفريق إلى أنه تم التعامل مع المسن ووضعه بالدار، موضحة أنه فور وصوله للدار تم عمل فحص شامل له والتعامل معه من الأخصائيين والفريق الطبي بالدار.

وأوضح د.وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية فرق التدخل السريع يقوم بالتعامل مع كل الحالات التي يتم استقبال شكاوي بشأنها من خلال الخط الساخن الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي ١٦٤٣٩ أو بوابة الشكاوي الموحدة التابعه لمجلس الوزاراء حيث يتم النزول إلي الحالة وإجراء دراسة حالة لها ثم اختيار التدخل المناسب لها منها ما يتم إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية ومنها من يتم إيداعه بأحد المستشفيات لتلقي الخدمات الطبية والنفسية اللازمة لحالته ثم يتم إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.