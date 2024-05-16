ضبط نجار اعتدى على طفل جنسيا داخل ورشة فى الدقهلية

حررت ربة منزل بمركز شرطة بني عبيد بمحافظة الدقهلية بلاغًا اتهمت فيه نجار قاصر، باستدراج نجلها الطفل والتعدي عليه جنسيًا داخل ورشة نجارة بقرية إبراهيم عبدالهادي التابعة للمركز، حال عملهما سويًا داخل الورشة، وبتقنين الإجراءات وضبط المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد من المدعوة"صفاء أحمد"، 43 عامًا، ربة منزل ومقيمة قرية إبراهيم عبد الهادي دائرة المركز، وبرفقتها نجلها "م.م.م"، 9 سنوات، تلميذ بالصف الثالث الابتدائي، ويعمل بورشة نجارة بذات القرية، وقيام المدعو"زياد.خ.إ"، 16عامًا، عامل بذات الورشة ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجلها جنسيًا، وذلك حال تواجدهما بالورشة محل عملهما.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بقيادة الرائد محمد صلاح، رئيس المباحث، من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 968 إداري مركز بني عبيد، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.