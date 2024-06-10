الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد

مصطفى محمد
مصطفى محمد

كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول عن تشخيص الإصابة التي تعرض لها مصطفى محمد مهاجم المنتخب في المباراة أمام غينيا بيساو.

وتعادل منتخب مصر مع مضيفه غينيا بيساو بهدف لمثله على استاد 24 سبتمبر في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وتعرض مصطفى للإصابة ليتم استبداله بزميله أحمد أمين أوفا في الدقيقة 18 من المباراة.

أكد طبيب المنتخب إصابة مصطفى محمد في أربطة الركبة خلال مباراة غينيا بيساو، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي أقيمت بغينيا بيساو، وسيخضع اللاعب لآشعة بعد العودة للقاهرة.

منتخب مصر مصطفى محمد غينيا بيساو مصر التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

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