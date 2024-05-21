إحالة أوراق أب ونجليه لمفتى الجمهورية لقتل جارهم بالدقهلية

أحالت محكمة جنايات المنصورة أوراق سائق ونجليه لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بقتل جاره بسبب خلافات بينهم بقرية برمبال القديمة التابعة لـ مركز منية النصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى على قاسم وعضوة المستشارين وائل صفوت راشد، ومحيى الدين محمد الكنانى، ووليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال أحمد وشعبان شمس الدين خفاجة، وذلك في القضية رقم 6766 لسنة 2023 جنايات منية النصر، والمقيدة برقم 2138 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

وأحال المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية أحمد ح.ع.ال.م.، محبوس، 23 عامًا، كهربائي سيارات ووالده حمدي ع.ال.م، محبوس، 50 عامًا، سائق، وشقيقه مجدي ح.ع.ال.م.، محبوس، 22 عامًا، فلاح، ومقيمين برمبال القديمة مركز منية النصر، للمحاكمة الجنائية، لأنهم في يوم 14 /5 /2023 بدائرة مركز منية النصر، محافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليه عبداللطيف صبري عبداللطيف عبدالرحمن - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية- بندقية خرطوش إحراز الأول، وبندقية آلية إحراز الثاني، وبندقية ضغط هواء إحراز الثالث، وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به، وما إن ظفروا به قام الثالث بإطلاق عيار صوبه من السلاح إحرازه، إلا أنه حاول الاختباء منهم، فما كان من المتهم الأول إلا أن تسلل خلفه وأطلق صوبه عيار ناري من السلاح إحرازه، استقر بوجهه فسقط أرضًا غارقًا بدمائه، وتوجه إليه المتهم الثاني للتأكد من وفاته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات:

- أحرز المتهم الثاني وحاز الباقون بواسطته سلاحًا ناريًا مششخنًا - بندقية آلية - مما لا يجوز حيازته.

- أحرز المتهم الثاني وحاز الباقون بواسطته ذخيرة- 10 طلقات- مما تستخدم فى السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص لهم بحيازته أو إحرازه.

- أحرز المتهم الأول وحاز الباقون بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن- بندقية خرطوش.

- أحرز المتهم الأول وحاز الباقون بواسطته ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصا لهم بحيازته أو إحرازه.

- حازوا وأحرزوا بندقية ضغط هواء دون ترخيص.