إصابة 3 فى حادث تصادم على دائرى الفيوم

وقع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بالطريق الدائري بمدينة الفيوم، أسفر عن إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، حيث تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بالطريق الدائري بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه وقع عند مدخل قرية أبو عش، وأسفر عن إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.